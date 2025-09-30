Kemény: éles szavakkal üzentek a DVSC ultrái – mutatjuk!

Jól kezdte az idényt a Debreceni VSC, jelenleg a harmadik helyen áll a hajdúsági gárda. Ugyanakkor a magyar klubok ultrái a szezon kezdete óta élesen bírálják az MLSZ szabályait, hiszen mint ismert a jelenleg is zajló pontvadászatban szigorítottak a lelátón hallható rigmusok büntetésein.

Debreceni VSC: Egyre fokozódik a helyzet. Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Egyértelmű üzenet

Köztudott, hogy a DVTK és a DVSC ultrái jó barátságot ápolnak egymással, így a múlt hétvégi keleti rangadón attól aligha lehetett tartani, hogy egymást inzultálják majd a szurkolók. Az már megszokott, hogy az első öt percben nem szurkolnak a drukkerek, de ezúttal egy molinó is feltűnt a szektorokban. – A kiszabott büntetések fixek, a meccsidőpontok mikor lesznek azok? – tették fel a költői kérdést a szimpatizánsok.

