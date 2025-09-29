A sérülés már a múlté, visszatért a pályára Thor Úlfarsson!

2025 telén a Debreceni VSC-től közös megegyezéssel távozott Thor Úlfarsson. A 24 éves izlandi csatár egy évet töltött Debrecenben – végig sérüléssel bajlódott, műtéteken esett át, és így mindössze három NB I.-es mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben. Nagy csinnadrattával érkezett, de az említett okok miatt meg sem tudta mutatni, mit tud valójában. Mint arról már beszámoltunk, a csatár immáron az izlandi Breidablik csapatát erősíti, nyáron már a társakkal edzett, majd többször is a mecskeretben volt, ám aztán ismét sérüléssel bajlódott. Azonban múlt hétvégén megtört egy hosszú sorozat, visszatért a pályára!

Thor Úlfarsson a Debreceni VSC-ben csak három találkozón játszott, de hosszú idő után Izlandon végre tétmeccset játszott.

Forrás: Breidablík/Facebook

A Debreceni VSC után a Breidablikban

Thor Úlfarsson múlt szombaton az FH Hafnarfjordul ellen idegenben lépett pályára csereként a 80. percben, az eredmenyek.com oldal a tízes skálán 6,4-es értékeést adott a teljesítményére. A mccs 1–1-es döntetlennel zárult. A Breidablik a bajnokság vége előtt három fordulóval a negyedik helyen áll.

A kópavoguri gárda egyéként mivel megnyerte az izlandi liga előző, 2024-es kiírását, így a Bajnokok Ligája selejtezőjében is indulhatott, s végül a Konferencia Liga főtáblájára jutott. A csapat csütörtökön a svájci Lausenne otthonába látogat majd.