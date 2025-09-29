1 órája
A sérülés már a múlté, visszatért a pályára Thor Úlfarsson!
Hosszú idő után játszott ismét! Lehet, hogy a Debreceni VSC egykori csatára az EKL-ben is szóhoz juthat?
2025 telén a Debreceni VSC-től közös megegyezéssel távozott Thor Úlfarsson. A 24 éves izlandi csatár egy évet töltött Debrecenben – végig sérüléssel bajlódott, műtéteken esett át, és így mindössze három NB I.-es mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben. Nagy csinnadrattával érkezett, de az említett okok miatt meg sem tudta mutatni, mit tud valójában. Mint arról már beszámoltunk, a csatár immáron az izlandi Breidablik csapatát erősíti, nyáron már a társakkal edzett, majd többször is a mecskeretben volt, ám aztán ismét sérüléssel bajlódott. Azonban múlt hétvégén megtört egy hosszú sorozat, visszatért a pályára!
A Debreceni VSC után a Breidablikban
Thor Úlfarsson múlt szombaton az FH Hafnarfjordul ellen idegenben lépett pályára csereként a 80. percben, az eredmenyek.com oldal a tízes skálán 6,4-es értékeést adott a teljesítményére. A mccs 1–1-es döntetlennel zárult. A Breidablik a bajnokság vége előtt három fordulóval a negyedik helyen áll.
A kópavoguri gárda egyéként mivel megnyerte az izlandi liga előző, 2024-es kiírását, így a Bajnokok Ligája selejtezőjében is indulhatott, s végül a Konferencia Liga főtáblájára jutott. A csapat csütörtökön a svájci Lausenne otthonába látogat majd.
A Trollfoci ősatyja: „Egyszer csak megjelentek a Loki ultrái a bemutatónkon” – fotókkal
Újabb lakópark épül Debrecenben? A debreceni milliárdos elárulta!