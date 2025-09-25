DVSC: Következik a keleti-rangadó!

– A kisvárdai győzelem után ismét idegenben lép pályára csapatunk, amely szeptember 27-én, szombaton 17.30 órától Diósgyőrben folytatja bajnoki szereplését a Fizz Ligában! Ez lesz a két csapat 65. egymás elleni bajnokija az élvonalban!Aktuális ellenfelünk nem kezdte jól a bajnokságot, 3 fordulót alatt mindössze 1 pontot szerzett, azonban az elmúlt 4 találkozóján veretlen maradt, pontot csent többek között a Puskás Akadémia és a Ferencváros ellen is (utóbbival a Groupama Arénában játszott, és már kétgólos előnyben is volt, az FTC egyenlíteni tudott a végén). A Lokinak és a Diósgyőrnek ez lesz a 65. egymás elleni összecsapása az NB I-ben. Csapatunk 40-szer nyert, 11-szer játszott döntetlent és 13 alkalommal szenvedett vereséget, a gólkülönbség 132-63 a mieink javára. Az tehát elmondható, hogy a két fél rendre gólgazdag mérkőzést vív egymással, így ezúttal is hasonló kilencven percre számíthatnak a szurkolók – írta a klubhonlap.