3 órája
Csúszó fizetésekről, új befektetőről beszél mindenki, de teljesen máshol dőlhet el a DVSC sorsa
A DVSC körül az utóbbi időben rengeteg pletyka látott napvilágot. Volt itt szó a fizetések csúszásáról, az esetleges új befektetők érkezéséről, de ne feledjük el közben, hogy második helyen áll a Fizz Ligában a Debreceni VSC.
Micsoda lélektana van a labdarúgásnak, hiszen emlékezhetünk, nem is volt olyan rég, menesztették Szrdjan Blagojevicset a Debreceni VSC-nél, helyére pedig a kiváló képességű – legalábbis jó ajánlólevéllel jött – Máté Csaba érkezett. Na, itt kezdődött az a lejtmenet, amely az egész tavalyi szezont beárnyékolta, szerencsére Nestor El Maestro és a téli igazolások megmentették a kieséstől hazánk egyik legsikeresebb klubját, ám nyáron új időszámítás kezdődött a DVSC-nél. A hajdúságiak körül rengeteg pletyka látott napvilágot, szó volt többek között arról is, hogy elmaradnak a labdarúgók bérei és egy bizonyos brit befektetőről is beszéltek, de a futballisták a legjobban reagáltak, a futballpályán, ráadásul 12 éve nem látott bajnoki rajttal, amelynek köszönhetően jelenleg a második helyen áll a csapat. Csak emlékeztetőül: legutóbb a 2013/14-es szezonban kezdett ehhez hasonlóan a Vasutas, ekkor bajnoki arany lett a vége…
Debreceni VSC: Szerényen, lépésről lépésre
Már rögtön az elején szögezzük le: nem elvárás és cikkünk sem azzal fog foglalkozni, hogy ennyi meccs után odaadnánk a bajnoki címet a DVSC-nek, de nem szabad szó nélkül hagyni, micsoda teljesítményt nyújtanak meccsről meccsre a játékosok, a tavalyi idényhez képest már az is örömteli, hogy nem hátrafelé, sokkal inkább előre kell tekinteni.
Akit azonban ez teljesen váratlanul ért, annak csak itt hagyjuk a tényt, miszerint a tavalyi „kármentés” – a kiesés elleni harc – közepette csak sikerült úgy teljesítenie Dzsudzsák Balázséknak, hogy a bajnokság második felét tekintve bizony felsőházas volt a Debreceni VSC. Emellett ok-okozat is van, hiszen többen szóvá teszik Sergio Navarrónak, hogy taktika nélkül küldi ki a játékosokat – érdekes lenne, maradjunk annyiban –, de azt a legtöbben elfelejtik, hogy mind Szrdjan Blagojevics, mind pedig Nestor El Maestro nagyon komoly alapokat fektetett le a futballistáknál, ezeket pedig nem felejtették el, erre tudott építkezni a spanyol tréner. Igazi értékelést nyilván csupán akkor lehet teljes biztossággal írni, ha legalább egy kör lement – 11. forduló – a Fizz Liga idei kiírásából.
Örülünk, Vincent?
A Debreceni VSC hét meccsen van túl – ZTE, MTK, KBSC, Szpari, PAFC, FTC, Kisvárda – amelyeken négy győzelem, két döntetlen és két vereség a mérleg. Több mint amit a legtöbben vártak? A legnagyobb közhelynek tűnő, de igaz állítás, hogy a Ferencvárost kivéve mindenki mindenkit megverhet. Még a „legyőzhetetlen” kategóriába szokták sorolni a Puskás Akadémiát is, hát, három lőtt góllal és sikerrel tért haza a csapat Fejér vármegyéből. A soron következő meccsek – sorrendben – DVTK, Győr, Paks és Újpest. Ha a két „gigászt” kivesszük, ellenük már ugyanis játszottunk, mindegyik klub verhető, nem? Majd a pályán derül ki, mennyit ér a szakma, egyelőre azonban élvezzük, amit a játékosok csinálnak, becsüljük meg. Hamarosan eldőlhet a klub sorsa, abban az értelemben, hogy milyen célokért küzdenek majd a labdarúgók ebben a szezonban.
A többi klubon belüli dolgot, pedig bízzuk az illetékesekre, hiszen ez nem a mi dolgunk.
Az NB I. állása:
1. Paksi FC 7 4 3 – 19–10 15
2. Debreceni VSC 7 4 1 2 11–10 13
3. ETO FC Győr 6 3 3 – 15–7 12
4. Ferencvárosi TC 6 3 2 1 14–6 11
5. MTK Budapest 7 3 1 3 13–13 10
6. Puskás Akadémia 7 3 1 3 10–12 10
7. Kisvárda 6 3 1 2 7–9 10
8. Újpest FC 7 2 1 4 10–10 0 7
9. Diósgyőri VTK 7 1 4 2 12–16 –4 7
10. Nyíregyháza Spartacus 7 1 2 4 8–15 –7 5
11. Kazincbarcika 6 1 1 4 6–12 –6 4
12. Zalaegerszegi TE 7 – 4 3 10–15 –5 4
A 7. forduló eredményei:
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2
Szeptember 20., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 2–0
Puskás Akadémia–ETO FC 0–2
Szeptember 21., vasárnap
Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 0–1
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 1–0
A 8. forduló programja:
Szeptember 26., péntek
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 27., szombat
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
17.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Szeptember 28., vasárnap
14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
A DVSC eddigi meccseinek eredménye:
- ZTE–DVSC 3–3
- DVSC–MTK 1–0
- KBSC–DVSC 1–2
- DVSC–Nyíregyháza 1–2
- Puskás Akadémia–DVSC 1–2
- DVSC–Ferencváros 0–3
- MOL Magyar Kupa: Veszprém-DVSC 0–2
- Kisvárda-DVSC 0–1
Az előző meccs összefoglalója:
Ajánljuk még:
Megbosszulják, hogy nem kellettek a DVSC-nek? Ha összeállnának az „árulók", rettegnének a Lokinál!
Járják az országot, ha ez nincs ott a házadon, akkor jön is a sárga csekk!
Bejelentést tett a magyarországi bank: ha ilyen telefonod van, többé nem utalhatsz róla