Csúszó fizetésekről, új befektetőről beszél mindenki, de teljesen máshol dőlhet el a DVSC sorsa

Micsoda lélektana van a labdarúgásnak, hiszen emlékezhetünk, nem is volt olyan rég, menesztették Szrdjan Blagojevicset a Debreceni VSC-nél, helyére pedig a kiváló képességű – legalábbis jó ajánlólevéllel jött – Máté Csaba érkezett. Na, itt kezdődött az a lejtmenet, amely az egész tavalyi szezont beárnyékolta, szerencsére Nestor El Maestro és a téli igazolások megmentették a kieséstől hazánk egyik legsikeresebb klubját, ám nyáron új időszámítás kezdődött a DVSC-nél. A hajdúságiak körül rengeteg pletyka látott napvilágot, szó volt többek között arról is, hogy elmaradnak a labdarúgók bérei és egy bizonyos brit befektetőről is beszéltek, de a futballisták a legjobban reagáltak, a futballpályán, ráadásul 12 éve nem látott bajnoki rajttal, amelynek köszönhetően jelenleg a második helyen áll a csapat. Csak emlékeztetőül: legutóbb a 2013/14-es szezonban kezdett ehhez hasonlóan a Vasutas, ekkor bajnoki arany lett a vége…

Debreceni VSC: Sergio Navarro eddig kiváló munkát végez a cívisvárosban. Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Szerényen, lépésről lépésre

Már rögtön az elején szögezzük le: nem elvárás és cikkünk sem azzal fog foglalkozni, hogy ennyi meccs után odaadnánk a bajnoki címet a DVSC-nek, de nem szabad szó nélkül hagyni, micsoda teljesítményt nyújtanak meccsről meccsre a játékosok, a tavalyi idényhez képest már az is örömteli, hogy nem hátrafelé, sokkal inkább előre kell tekinteni.

Akit azonban ez teljesen váratlanul ért, annak csak itt hagyjuk a tényt, miszerint a tavalyi „kármentés” – a kiesés elleni harc – közepette csak sikerült úgy teljesítenie Dzsudzsák Balázséknak, hogy a bajnokság második felét tekintve bizony felsőházas volt a Debreceni VSC. Emellett ok-okozat is van, hiszen többen szóvá teszik Sergio Navarrónak, hogy taktika nélkül küldi ki a játékosokat – érdekes lenne, maradjunk annyiban –, de azt a legtöbben elfelejtik, hogy mind Szrdjan Blagojevics, mind pedig Nestor El Maestro nagyon komoly alapokat fektetett le a futballistáknál, ezeket pedig nem felejtették el, erre tudott építkezni a spanyol tréner. Igazi értékelést nyilván csupán akkor lehet teljes biztossággal írni, ha legalább egy kör lement – 11. forduló – a Fizz Liga idei kiírásából.