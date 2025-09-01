1 órája
Zárul a piac: bejelentés várható a DVSC-nél? Mutatjuk!
A hajdúságiak egész nyáron azon dolgoztak, hogy a lehető legerősebb kerettel vágjanak neki a Fizz Liga szezonjának. Azt nem tudni, lesz-e bejelentés, de így is jelentősen kicserélődött a Debreceni VSC kerete.
Két kivétellel jól alakult a Debreceni VSC szezonkezdete a Fizz Ligában. Igaz, a két legfájóbb pofont két olyan vetélytárstól szenvedte el a DVSC, amelyek a szurkolók szempontjából is kiemelten számítanak. Összességében az is kijelenthető, hogy az átgazolási piacon is aktívan tevékenykedtek a cívisvárosiak: tizenegy futballista tette át székhelyét Debrecenbe, nagy részük valóban erősítésnek tűnik.
Debreceni VSC: Többen végleg, sokak kölcsönben
A DVSC hat futballistát szerződtetett végleg a nyár folyamán, eddig finoman szólva sem váltották be a reményeket a légiósok, ugyanis az érkezők mind külföldiek. Néhány kivétel azért van, többen legyintettek, amikor a klub megszerezte Vjacseszlav Kulbacsuk játékjogát, de azonnal látszódott, kiváló bekket hoztak Debrecenbe. A legutóbbi Ferencváros elleni – DVSC-FTC 5-4 –meccsen például azon kevesek egyike volt, akik jó teljesítményt nyújtottak. A többiek egyébként különböző okokból nem tudták megmutatni eddig mire képesek, de hat meccs után teljes képet senki sem kaphat róluk. Az ukrán fiatal mellett egyébként még Guerrero is remek játékosnak tűnik. Bizakodjunk.
Kölcsönből segítség
Azok a futballisták, akik csupán átmenetileg érkeztek a cívisvárosba, sokkal inkább bizonyították, miért nem engedte őket végleg anyaegyesületük. Djokic, Sissoko és Komáromi egyelőre még nem tudtak bizonyítani, de bőven bizakodhatnak a drukkerek, hiszen mindhármuk kiváló labdarúgó, biztosan segítségére lesznek a DVSC-nek. Gordic és Varga eddig meghatározó tagja a Debreceni VSC együttesének, mindkettejükben bízik Sergio Navarro vezetőedző, ők pedig nem is maradnak adósak a teljesítménnyel.
Az átigazolási piac zárultával kevesebb esély van játékosokat szerződtetni – nem lehetetlen –, de éppen a hétfőn délelőtt röppent fel egy pletyka, miszerint a Puskás Akadémia balhátvédje, Brandon Ormonde-Ottewill is a hajdúságiak célkeresztjében lehet. Meglátjuk, mit hoz a hátralévő időszak.
A DVSC nyári átigazolási körképe:
Érkezők: Álex Bermejo (Alejandro „Álex” Bermejo Escribano, spanyol, SC Farense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (Julien Joachim Dacosta Mendy, francia, FC Sochaux-Montbéliard – Franciaország), Adrián Guerrero (Adrián Guerrero Aguilar, spanyol, CD Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Vjacseszlav Kulbacsuk (ukrán, FC Dziugas Telsiai – Litvánia), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium; legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Pape Sissoko (mali, Reims - Franciaország), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)
Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bodnár Balázs, Regenyei Gergő, Szakál Dénes, Tercza Gergő
Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Neven Djurasek (horvát, Zrinjski Mostar – Bosznia-Hercegovina), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC, szabadon igazolhatóként), Jorgo Pëllumbi (albán)
Kölcsönbe távozók: Kaye Shedrac Daniel (nigériai, Karcagi SE), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe). Kooperációs kölcsön (Karcagi SC): Engedi Márk, Kohut Máté, Sain Balázs Csaba
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
