Zárul a piac: bejelentés várható a DVSC-nél? Mutatjuk!

Két kivétellel jól alakult a Debreceni VSC szezonkezdete a Fizz Ligában. Igaz, a két legfájóbb pofont két olyan vetélytárstól szenvedte el a DVSC, amelyek a szurkolók szempontjából is kiemelten számítanak. Összességében az is kijelenthető, hogy az átgazolási piacon is aktívan tevékenykedtek a cívisvárosiak: tizenegy futballista tette át székhelyét Debrecenbe, nagy részük valóban erősítésnek tűnik.

Debreceni VSC: Djordje Gordic eddig jól teljesít a DVSC-ben. Forrás: Katona Ákos

Debreceni VSC: Többen végleg, sokak kölcsönben

A DVSC hat futballistát szerződtetett végleg a nyár folyamán, eddig finoman szólva sem váltották be a reményeket a légiósok, ugyanis az érkezők mind külföldiek. Néhány kivétel azért van, többen legyintettek, amikor a klub megszerezte Vjacseszlav Kulbacsuk játékjogát, de azonnal látszódott, kiváló bekket hoztak Debrecenbe. A legutóbbi Ferencváros elleni – DVSC-FTC 5-4 –meccsen például azon kevesek egyike volt, akik jó teljesítményt nyújtottak. A többiek egyébként különböző okokból nem tudták megmutatni eddig mire képesek, de hat meccs után teljes képet senki sem kaphat róluk. Az ukrán fiatal mellett egyébként még Guerrero is remek játékosnak tűnik. Bizakodjunk.

Kölcsönből segítség

Azok a futballisták, akik csupán átmenetileg érkeztek a cívisvárosba, sokkal inkább bizonyították, miért nem engedte őket végleg anyaegyesületük. Djokic, Sissoko és Komáromi egyelőre még nem tudtak bizonyítani, de bőven bizakodhatnak a drukkerek, hiszen mindhármuk kiváló labdarúgó, biztosan segítségére lesznek a DVSC-nek. Gordic és Varga eddig meghatározó tagja a Debreceni VSC együttesének, mindkettejükben bízik Sergio Navarro vezetőedző, ők pedig nem is maradnak adósak a teljesítménnyel.

Az átigazolási piac zárultával kevesebb esély van játékosokat szerződtetni – nem lehetetlen –, de éppen a hétfőn délelőtt röppent fel egy pletyka, miszerint a Puskás Akadémia balhátvédje, Brandon Ormonde-Ottewill is a hajdúságiak célkeresztjében lehet. Meglátjuk, mit hoz a hátralévő időszak.

A DVSC nyári átigazolási körképe: