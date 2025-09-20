szeptember 20., szombat

Labdarúgás

2 órája

Megbosszulják, hogy nem kellettek a DVSC-nek? – ha összeállnának az "árulók", rettegnének a Lokinál!

Címkék#Loki#Varga Kevin#Kinyik Ákos#baranyai nimród#Szatmári Csaba#Debreceni VSC

Vannak, akikre megharagudtak a debreceni szurkolók és vannak, akiket még ellenfélként is szívesen fogadnak a Nagyerdei Stadionban. Vajon mi lenne, ha a Debreceni VSC korábbi, jelenleg is NB I.-ben játszó futballistákból verbuválnánk egy csapatot?

Tóth Huba Elemér

Vannak olyan játékosok, akik azért távoztak a Debreceni VSC-től, mert jobb ajánlatot kaptak, vannak, akiknek választási lehetőségük sem volt, de van olyan is, aki a Loki felnőtt együttesénél lehetőséget sem kapott. Összeszedtük, hogy kik azok a futballisták jelenleg a labdarúgó NB I.-ben, akik ellenfélként játszhatnak a cívisvárosi gárda ellen.

debreceni vsc, dvsc
Horváth Krisztofer, Gróf Dávid, Varga Kevin és Dorian Babunski a Debreceni VSC mezében
Forrás: NS-archív

Az egykori DVSC-játékosokból – akik jelenleg más Fizz Ligában szereplő együttest erősítenek – egy 4-1-4-1-es összeállítású álomcsapatot alkottunk. Gyakorlatilag esélytelen, hogy ez az alakulat bármikor összeálljon, de minden bizonnyal felvenné a versenyt a mostani Debrecennel. 

Ferencvárosban a Debreceni VSC egykori játékosai

A bajnoki címvédő FTC keretében jelenleg két olyan futballista van, akik egykor a Lokit erősítették, mindketten kapusok. Szécsi Gergő – a DVSC-s Szécsi Márk testvére – a debreceni csapatban nem túl sok sót evett meg, a felnőtteknél csupán a Liga Kupában védett, de korábban többek között a Létavértest, a Balmazújvárost és a DEAC alakulatát is erősítette.

Gróf Dávid 2020-ban a Fraditól ment a DVSC-be, ahol 2023-ig játszott. A hálóőr a görög Levadiakósz után pedig 2025 nyarán ismét a zöld-fehéreknél kötött ki.

Debrecen után Paks

A jobb oldali védőként és szélsőként is bevethető Osváth Attilát 2017-ben a Vasas fél évre kölcsönadta a Lokinak, amelynek akkor meghatározó játékosa volt, jobb szélen nagy segítség volt. Utána a Puskás Akadémiát erősítette, 2019-től pedig Pakson focizik.

20250803_CM_22
Kinyik Ákos már a Paks alapembere
Forrás: NS-archív

Kinyik Ákost aligha kell bemutatni a DVSC-szurkolóknak. A cívisvárosban nevelkedett futballista 2021 nyaráig játszott Debrecenben, majd Paksra szerződött, azóta is ott futballozik, a kezdőből gyakorlatilag kirobbanthatatlan.

Egy exlokista van az ETO-ban

A Ferencvárosnál is nevelkedett Megyeri Balázsnak rengeteget köszönhetnek a Lokinál, 2022 és 2024 között sokszor a meccsek legjobbja volt. Azonban többször is sérüléssel bajlódott, így 2025-ben már nem őrizte a DVSC kapuját, a nyár folyamán távozott, és a bajnoki rivális ETO FC Győr csapatához igazolt. A 35 éves kapus nyáron térdszalag-szakadást szenvedett, így egy darabig még nem láthatjuk a pályán. 

Megyeri Balázs jelenleg a Győr játékosa
Forrás: ETO FC Győr-archív

Az MTK-sok

Aki a magyar labdarúgással képben van, Németh Krisztiánt is ismeri. A 37-szeres magyar válogatott játékos 2021-ben tért vissza hazánkba a Lokihoz, de nem túl sok lehetőséget kapott. Utána visszatért nevelőegyütteséhez, az MTK Budapesthez, ahol a sokadvirágzását éli. 

20250403 1017-at
Németh Krisztián az MTK gólfelelőse
Forrás: NS-archív

A 2019-től 2024-ig Debrecenben játszó Bévárdi Zsombor is az MTK-t erősíti, ellenfélként hamarosan ő is visszatérhet a Nagyerdei Stadionban.

Jól érzik magukat Diósgyőrben 

Szatmári Csaba egykori DVSC-játékosként sok szép győzelmet és fájó vereséget tudhat magáénak, a 2012-től tartó időszak 2021-ben véget ért, azt követően pedig a Diósgyőri VTK-hoz igazolt. Februárban magas külboka törést szenvedett – bokaszalag-szakadással –, és bár azóta felépült, 2025-ben egyelőre még csak az NB III.-ban kapott lehetőséget.

DVTK – Újpest FC12
Szatmári Csaba pár éve már a Diósgyőrben játszik
Forrás: NS-archív

Bényei Ágoston szintén a DVSC-nél nevelkedett, 2020 és 2022 között a felnőttek között is bizonyította tehetségét. Sok debreceni szurkoló bánja, hogy a DVTK-hoz igazolt, mivel ott is rendre bizonyítja: az NB I.-ben megállja a helyét.

Újpesten sokan örültek neki

Horváth Krisztofer az olasz Torino játékosa volt, mikor a 2022/2023-as szezonban kölcsönbe Debrecenbe került, de valójában nem kapott elég lehetőséget. 2024-ben állítólag a Ferencváros is szerződtette volna, de Újpestre igazolt, azóta a csapat alapembere.

20250725 2028-at
Horváth Krisztofer már a magyar válogatottban is bemutatkozott
Forrás: NS-archív

Árulók?

A cívisvárosi akadémián is nevelkedett Varga Kevin 2017-től 2020-ig, majd 2023-ban játszott a Debreceni VSC felnőtt alakulatában. A legutóbbi fél évben egyik klub kötelékébe sem tartozott, sok debreceni szurkoló megharagudott rá, hogy nyáron a keleti rivális Nyíregyházához igazolt.

Hozzá hasonlóan az észak-macedón csatárra is. Dorian Babunski a 2022/2023-as idényben erősítette a Lokit, azt követően külföldre igazolt, de Vargához hasonlóan visszatért Magyarországra, és immáron a Szparit segíti.

Várdai vitézek

Hrabina Alex 2019 és 2022 között volt a DVSC kapusa – noha többnyire a kispadon ült, kényszer szülte, hogy végül lehetőséget kapott, amit jó teljesítménnyel hálált meg. 2024 óta a Kisvárdát segíti, de ebben az idényben még csak a második alakulatot segítette, így nem valószínű, hogy hévégén ő véd majd a Loki ellen. 

Soltész Dominik a 2021/2022-es szezonban jutott szóhoz Debrecenben, ám csak epizódszerep jutott neki. Azóta Gyirmóton bizonyította, hogy sokkal többre képes, 2024-től pedig Kisvárdán futballozik, Hrabinához hasonlóan neki is nagy szerepe volt abban, hogy a csapat visszajutott az élvonalba.

6D1A6835
Soltész Dominik sokszor meghúzza a váratlant
Forrás: NS-archív

A KBSC a DVSC-játékosokra is épít?

Tavaly többek között Bódi Ádám, Lucas, Varga József és Pintér Ádám is nagy segítségére volt a Kazincbarcikának. A csapat feljutott, ők viszont távoztak. Baranyai Nimród – aki 2021 és 2024 között futballozott a DVSC felnőtt csapatában – viszont kissé kacifántos úton, de maradt. Mint ahogyan Kártik Bálint is, aki ugyan a Loki akadémiáján nevelkedett, csupán idén mutatkozott be az NB I.-ben – a csapatkapitányi karszalagra rászolgált, a gárda egyik legstabilabb pontja. A 2021/2022-es szezonban Debrecenben játszó Szujó Attila is a borsodiak sikeréért dolgozik. Sós Bence többször is lenyilatkozta, hogy szívügye a DVSC, nem hiába, hiszen amellett, hogy itt nevelkedett, 2015 és 2018, valamint 2020 és 2023 között sok meccsen lehetőséget is kapott a Nagyerdei Stadion gyepén is, de idén ellenfélként igyekszik megnehe zíteni Szűcs Tamásék dolgát. Könyves Norbert is szeretett a DVSC-ben futballozni (2016–2019), ám azóta sok gólt is rúgott a Lokinak – a KBSC-t erősítve erre idén is lesz még lehetősége. Noha Trencsényi Bence nem a DVSC-nél nevelkedett, sokáig a cívisvárosban élt, ugyanis a DEAC labdarúgója volt, idén nyáron a Tiszafüredtől szerződtette a Kazincbarcika – de eddig nem játszott, így egyelőre kérdéses, hogy jó döntést hozott-e.

20250808_0013_KP
Könyves Norbert és Dzsudzsák Balázs csatája a KBSC–DVSC meccsen
Forrás: NS-archív

Mindössze két csapat van most a Fizz Ligában, amely nem alkalmaz Debrecenben nevelkedett vagy korábbi DVSC-játékost ez pedig a Puskás Akadémia FC és a Zalaegerszegi TE.

Az összeállítás

Nehezen elképzelhető, hogy az említett játékosok valamennyien egyszerre legyenek a pályán, de most összeállítottunk egy csapatot. Ha mindenki bevethető lenne, nálunk ez lenne a kezdő:

Megyeri Balázs – Baranyai Nimród, Kinyik Ákos, Szatmári Csaba, Sós Bence – Kártik Bálint – Osváth Attila, Horváth Krisztofer, Bényei Ágoston, Soltész Dominik – Dorian Babunski. 

Amennyiben a meccs közben megsérülne Megyeri, akkor Gróf, Hrabina vagy Szécsi is bevethető lenne. A meccs hajrájában Németh, Könyves és Varga Kevin mindenképp nagy segítségére válna az alakulatnak, de bizonyára Bévárdi, Szujó és Trencsényi sem vallana szégyent. S hogy mire lenne képes ez az alakulat a Loki ellen? – azt az olvasók képzeletére bízzuk. 

A labdarúgó NB I. állása

  • 1. Paksi FC

6

4218–9+914
  • 2. Ferencvárosi TC

5

31112–4+810
  • 3. Puskás Akadémia

6

31210–10010
  • 3. Debreceni VSC

6

31210–10010
  • 5. Kisvárda

5

3117–8–110
  • 6. ETO FC Győr

5

2313–7+69
  • 7. Újpest FC

6

21310–8+27
  • 8. MTK Budapest

6

21312–13–17
  • 9. Diósgyőri VTK

6

13210–14–46
  • 10. Nyíregyháza Spartacus

6

1147–14–74
  • 11. Zalaegerszegi TE

6

4210–14–44
  • 12. Kazincbarcika

5

144–12–81

 

 

 

