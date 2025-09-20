Megbosszulják, hogy nem kellettek a DVSC-nek? – ha összeállnának az "árulók", rettegnének a Lokinál!

Vannak olyan játékosok, akik azért távoztak a Debreceni VSC-től, mert jobb ajánlatot kaptak, vannak, akiknek választási lehetőségük sem volt, de van olyan is, aki a Loki felnőtt együttesénél lehetőséget sem kapott. Összeszedtük, hogy kik azok a futballisták jelenleg a labdarúgó NB I.-ben, akik ellenfélként játszhatnak a cívisvárosi gárda ellen.

Horváth Krisztofer, Gróf Dávid, Varga Kevin és Dorian Babunski a Debreceni VSC mezében

Forrás: NS-archív

Az egykori DVSC-játékosokból – akik jelenleg más Fizz Ligában szereplő együttest erősítenek – egy 4-1-4-1-es összeállítású álomcsapatot alkottunk. Gyakorlatilag esélytelen, hogy ez az alakulat bármikor összeálljon, de minden bizonnyal felvenné a versenyt a mostani Debrecennel.

Ferencvárosban a Debreceni VSC egykori játékosai

A bajnoki címvédő FTC keretében jelenleg két olyan futballista van, akik egykor a Lokit erősítették, mindketten kapusok. Szécsi Gergő – a DVSC-s Szécsi Márk testvére – a debreceni csapatban nem túl sok sót evett meg, a felnőtteknél csupán a Liga Kupában védett, de korábban többek között a Létavértest, a Balmazújvárost és a DEAC alakulatát is erősítette.

Gróf Dávid 2020-ban a Fraditól ment a DVSC-be, ahol 2023-ig játszott. A hálóőr a görög Levadiakósz után pedig 2025 nyarán ismét a zöld-fehéreknél kötött ki.

Debrecen után Paks

A jobb oldali védőként és szélsőként is bevethető Osváth Attilát 2017-ben a Vasas fél évre kölcsönadta a Lokinak, amelynek akkor meghatározó játékosa volt, jobb szélen nagy segítség volt. Utána a Puskás Akadémiát erősítette, 2019-től pedig Pakson focizik.

Kinyik Ákos már a Paks alapembere

Forrás: NS-archív

Kinyik Ákost aligha kell bemutatni a DVSC-szurkolóknak. A cívisvárosban nevelkedett futballista 2021 nyaráig játszott Debrecenben, majd Paksra szerződött, azóta is ott futballozik, a kezdőből gyakorlatilag kirobbanthatatlan.

Egy exlokista van az ETO-ban

A Ferencvárosnál is nevelkedett Megyeri Balázsnak rengeteget köszönhetnek a Lokinál, 2022 és 2024 között sokszor a meccsek legjobbja volt. Azonban többször is sérüléssel bajlódott, így 2025-ben már nem őrizte a DVSC kapuját, a nyár folyamán távozott, és a bajnoki rivális ETO FC Győr csapatához igazolt. A 35 éves kapus nyáron térdszalag-szakadást szenvedett, így egy darabig még nem láthatjuk a pályán.