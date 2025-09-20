2 órája
Megbosszulják, hogy nem kellettek a DVSC-nek? – ha összeállnának az "árulók", rettegnének a Lokinál!
Vannak, akikre megharagudtak a debreceni szurkolók és vannak, akiket még ellenfélként is szívesen fogadnak a Nagyerdei Stadionban. Vajon mi lenne, ha a Debreceni VSC korábbi, jelenleg is NB I.-ben játszó futballistákból verbuválnánk egy csapatot?
Vannak olyan játékosok, akik azért távoztak a Debreceni VSC-től, mert jobb ajánlatot kaptak, vannak, akiknek választási lehetőségük sem volt, de van olyan is, aki a Loki felnőtt együttesénél lehetőséget sem kapott. Összeszedtük, hogy kik azok a futballisták jelenleg a labdarúgó NB I.-ben, akik ellenfélként játszhatnak a cívisvárosi gárda ellen.
Az egykori DVSC-játékosokból – akik jelenleg más Fizz Ligában szereplő együttest erősítenek – egy 4-1-4-1-es összeállítású álomcsapatot alkottunk. Gyakorlatilag esélytelen, hogy ez az alakulat bármikor összeálljon, de minden bizonnyal felvenné a versenyt a mostani Debrecennel.
Ferencvárosban a Debreceni VSC egykori játékosai
A bajnoki címvédő FTC keretében jelenleg két olyan futballista van, akik egykor a Lokit erősítették, mindketten kapusok. Szécsi Gergő – a DVSC-s Szécsi Márk testvére – a debreceni csapatban nem túl sok sót evett meg, a felnőtteknél csupán a Liga Kupában védett, de korábban többek között a Létavértest, a Balmazújvárost és a DEAC alakulatát is erősítette.
Gróf Dávid 2020-ban a Fraditól ment a DVSC-be, ahol 2023-ig játszott. A hálóőr a görög Levadiakósz után pedig 2025 nyarán ismét a zöld-fehéreknél kötött ki.
Debrecen után Paks
A jobb oldali védőként és szélsőként is bevethető Osváth Attilát 2017-ben a Vasas fél évre kölcsönadta a Lokinak, amelynek akkor meghatározó játékosa volt, jobb szélen nagy segítség volt. Utána a Puskás Akadémiát erősítette, 2019-től pedig Pakson focizik.
Kinyik Ákost aligha kell bemutatni a DVSC-szurkolóknak. A cívisvárosban nevelkedett futballista 2021 nyaráig játszott Debrecenben, majd Paksra szerződött, azóta is ott futballozik, a kezdőből gyakorlatilag kirobbanthatatlan.
Egy exlokista van az ETO-ban
A Ferencvárosnál is nevelkedett Megyeri Balázsnak rengeteget köszönhetnek a Lokinál, 2022 és 2024 között sokszor a meccsek legjobbja volt. Azonban többször is sérüléssel bajlódott, így 2025-ben már nem őrizte a DVSC kapuját, a nyár folyamán távozott, és a bajnoki rivális ETO FC Győr csapatához igazolt. A 35 éves kapus nyáron térdszalag-szakadást szenvedett, így egy darabig még nem láthatjuk a pályán.
Az MTK-sok
Aki a magyar labdarúgással képben van, Németh Krisztiánt is ismeri. A 37-szeres magyar válogatott játékos 2021-ben tért vissza hazánkba a Lokihoz, de nem túl sok lehetőséget kapott. Utána visszatért nevelőegyütteséhez, az MTK Budapesthez, ahol a sokadvirágzását éli.
A 2019-től 2024-ig Debrecenben játszó Bévárdi Zsombor is az MTK-t erősíti, ellenfélként hamarosan ő is visszatérhet a Nagyerdei Stadionban.
Jól érzik magukat Diósgyőrben
Szatmári Csaba egykori DVSC-játékosként sok szép győzelmet és fájó vereséget tudhat magáénak, a 2012-től tartó időszak 2021-ben véget ért, azt követően pedig a Diósgyőri VTK-hoz igazolt. Februárban magas külboka törést szenvedett – bokaszalag-szakadással –, és bár azóta felépült, 2025-ben egyelőre még csak az NB III.-ban kapott lehetőséget.
Bényei Ágoston szintén a DVSC-nél nevelkedett, 2020 és 2022 között a felnőttek között is bizonyította tehetségét. Sok debreceni szurkoló bánja, hogy a DVTK-hoz igazolt, mivel ott is rendre bizonyítja: az NB I.-ben megállja a helyét.
Újpesten sokan örültek neki
Horváth Krisztofer az olasz Torino játékosa volt, mikor a 2022/2023-as szezonban kölcsönbe Debrecenbe került, de valójában nem kapott elég lehetőséget. 2024-ben állítólag a Ferencváros is szerződtette volna, de Újpestre igazolt, azóta a csapat alapembere.
Árulók?
A cívisvárosi akadémián is nevelkedett Varga Kevin 2017-től 2020-ig, majd 2023-ban játszott a Debreceni VSC felnőtt alakulatában. A legutóbbi fél évben egyik klub kötelékébe sem tartozott, sok debreceni szurkoló megharagudott rá, hogy nyáron a keleti rivális Nyíregyházához igazolt.
Hozzá hasonlóan az észak-macedón csatárra is. Dorian Babunski a 2022/2023-as idényben erősítette a Lokit, azt követően külföldre igazolt, de Vargához hasonlóan visszatért Magyarországra, és immáron a Szparit segíti.
Várdai vitézek
Hrabina Alex 2019 és 2022 között volt a DVSC kapusa – noha többnyire a kispadon ült, kényszer szülte, hogy végül lehetőséget kapott, amit jó teljesítménnyel hálált meg. 2024 óta a Kisvárdát segíti, de ebben az idényben még csak a második alakulatot segítette, így nem valószínű, hogy hévégén ő véd majd a Loki ellen.
Soltész Dominik a 2021/2022-es szezonban jutott szóhoz Debrecenben, ám csak epizódszerep jutott neki. Azóta Gyirmóton bizonyította, hogy sokkal többre képes, 2024-től pedig Kisvárdán futballozik, Hrabinához hasonlóan neki is nagy szerepe volt abban, hogy a csapat visszajutott az élvonalba.
A KBSC a DVSC-játékosokra is épít?
Tavaly többek között Bódi Ádám, Lucas, Varga József és Pintér Ádám is nagy segítségére volt a Kazincbarcikának. A csapat feljutott, ők viszont távoztak. Baranyai Nimród – aki 2021 és 2024 között futballozott a DVSC felnőtt csapatában – viszont kissé kacifántos úton, de maradt. Mint ahogyan Kártik Bálint is, aki ugyan a Loki akadémiáján nevelkedett, csupán idén mutatkozott be az NB I.-ben – a csapatkapitányi karszalagra rászolgált, a gárda egyik legstabilabb pontja. A 2021/2022-es szezonban Debrecenben játszó Szujó Attila is a borsodiak sikeréért dolgozik. Sós Bence többször is lenyilatkozta, hogy szívügye a DVSC, nem hiába, hiszen amellett, hogy itt nevelkedett, 2015 és 2018, valamint 2020 és 2023 között sok meccsen lehetőséget is kapott a Nagyerdei Stadion gyepén is, de idén ellenfélként igyekszik megnehe zíteni Szűcs Tamásék dolgát. Könyves Norbert is szeretett a DVSC-ben futballozni (2016–2019), ám azóta sok gólt is rúgott a Lokinak – a KBSC-t erősítve erre idén is lesz még lehetősége. Noha Trencsényi Bence nem a DVSC-nél nevelkedett, sokáig a cívisvárosban élt, ugyanis a DEAC labdarúgója volt, idén nyáron a Tiszafüredtől szerződtette a Kazincbarcika – de eddig nem játszott, így egyelőre kérdéses, hogy jó döntést hozott-e.
Mindössze két csapat van most a Fizz Ligában, amely nem alkalmaz Debrecenben nevelkedett vagy korábbi DVSC-játékost ez pedig a Puskás Akadémia FC és a Zalaegerszegi TE.
Az összeállítás
Nehezen elképzelhető, hogy az említett játékosok valamennyien egyszerre legyenek a pályán, de most összeállítottunk egy csapatot. Ha mindenki bevethető lenne, nálunk ez lenne a kezdő:
Megyeri Balázs – Baranyai Nimród, Kinyik Ákos, Szatmári Csaba, Sós Bence – Kártik Bálint – Osváth Attila, Horváth Krisztofer, Bényei Ágoston, Soltész Dominik – Dorian Babunski.
Amennyiben a meccs közben megsérülne Megyeri, akkor Gróf, Hrabina vagy Szécsi is bevethető lenne. A meccs hajrájában Németh, Könyves és Varga Kevin mindenképp nagy segítségére válna az alakulatnak, de bizonyára Bévárdi, Szujó és Trencsényi sem vallana szégyent. S hogy mire lenne képes ez az alakulat a Loki ellen? – azt az olvasók képzeletére bízzuk.
A labdarúgó NB I. állása
6
|4
|2
|–
|18–9
|+9
|14
5
|3
|1
|1
|12–4
|+8
|10
6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
5
|3
|1
|1
|7–8
|–1
|10
5
|2
|3
|–
|13–7
|+6
|9
6
|2
|1
|3
|10–8
|+2
|7
6
|2
|1
|3
|12–13
|–1
|7
6
|1
|3
|2
|10–14
|–4
|6
6
|1
|1
|4
|7–14
|–7
|4
6
|–
|4
|2
|10–14
|–4
|4
5
|–
|1
|4
|4–12
|–8
|1
