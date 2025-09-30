Végre hivatalossá vált a menetrend, ekkor lép pályára a DVSC!

Hivatalossá vált a labdarúgó NB I. (Fizz Liga) 10-13. forduló pontos menetrendje. A Debreceni VSC labdarúgócsapata október 18-án, szombaton 16.15 órától lép pályára a jelenleg éllovas Paks otthonában, majd a 11. fordulóban, október 26-án, vasárnap 15 órától az Újpestet fogadja a Nagyerdei Stadionban, közölte a Loki a Facebook-oldalán.

A Debreceni VSC többször is játszik majd vasárnap

Forrás: DVSC-archív

Ezt követően kupameccs vár a Lokira, amely október 30-án, csütörtökön 20 órától látja vendégül a Budapest Honvédot, szintén a Nagyerdőn. Érdekesség, hogy három nappal később, november 2-án, vasárnap ismét hazai pályán szerepelnek, mégpedig a Zalaegerszeg ellen 18 órától. A 13. fordulóban az MTK otthonában lépünk pályára, november 9-én, vasárnap 12.45 órától.