Labdarúgás

35 perce

Végre hivatalossá vált a menetrend, ekkor lép pályára a DVSC!

Címkék#DVSC#Debreceni VSC#Dzsudzsák Balázs

Szombati, vasárnapi és még csütörtöki napon is pályára lépnek a piros-fehérek. A jelenlegi forma szerint több meccsen is a Debreceni VSC az esélyesebb fél a győzelemre.

Haon.hu

Hivatalossá vált a labdarúgó NB I. (Fizz Liga) 10-13. forduló pontos menetrendje. A Debreceni VSC labdarúgócsapata október 18-án, szombaton 16.15 órától lép pályára a jelenleg éllovas Paks otthonában, majd a 11. fordulóban, október 26-án, vasárnap 15 órától az Újpestet fogadja a Nagyerdei Stadionban, közölte a Loki a Facebook-oldalán

debreceni vsc, dvsc
A Debreceni VSC többször is játszik majd vasárnap
Forrás: DVSC-archív

Debreceni VSC: Már a kupameccs és az azt követő találkozók időpontja is megvan

Ezt követően kupameccs vár a Lokira, amely október 30-án, csütörtökön 20 órától látja vendégül a Budapest Honvédot, szintén a Nagyerdőn. Érdekesség, hogy három nappal később, november 2-án, vasárnap ismét hazai pályán szerepelnek, mégpedig a Zalaegerszeg ellen 18 órától. A 13. fordulóban az MTK otthonában lépünk pályára, november 9-én, vasárnap 12.45 órától.

A DVSC legutóbbi meccsének összefoglalója:

 

 

 

 

