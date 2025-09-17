DVSC
1 órája
Az összes vendégjegy elfogyott a Kisvárda-DVSC meccsre
– A Kisvárda szerda délelőtti tájékoztatása szerint a vasárnapi Kisvárda–DVSC bajnoki mérkőzésre a vendégszektorba szóló valamennyi jegy elkelt elővételben. A meccs napján a vendégpénztár már nem nyit ki, a rendőrség és a rendezők kérése, hogy akinek nincs belépője, az ne induljon útnak Debrecenből. Hajrá, Loki! – írta a dvsc.hu.
9 órája
Igazak a pletykák? Költözik az Interspar a Malompark Bevásárlóközpontból? Itt a hivatalos válasz!
