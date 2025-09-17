Az összes vendégjegy elfogyott a Kisvárda-DVSC meccsre

– A Kisvárda szerda délelőtti tájékoztatása szerint a vasárnapi Kisvárda–DVSC bajnoki mérkőzésre a vendégszektorba szóló valamennyi jegy elkelt elővételben. A meccs napján a vendégpénztár már nem nyit ki, a rendőrség és a rendezők kérése, hogy akinek nincs belépője, az ne induljon útnak Debrecenből. Hajrá, Loki! – írta a dvsc.hu.