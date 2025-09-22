szeptember 22., hétfő

DVSC

2 órája

Vereséget szenvedett a Kisvárda ellen a DVSC

A debreceniek pedig nagyot küzdöttek a szabolcsiak vendégeként.

Haon.hu

– Nemcsak a felnőtt csapatunk, hanem az NB III-as együttesünk is a Kisvárdával mérte össze erejét vasárnap, azzal a különbséggel, hogy a DVSC II.-Kisvárda II. mérkőzést Debrecenben, a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen rendezték. Az NB III. Észak-keleti csoportja 8. fordulójának ez volt az egyik legérdekesebb találkozója, hiszen a 11. helyen álló kis Loki a veretlen listavezetőt fogadta. Az összecsapás első felében a Loki szerzett vezetést, de a vendégek a szünetig egyenlíteni tudtak. A második játékrészben már csak a Kisvárda tudott betalálni, így végül érvényesült a papírforma – írta a dvsc.hu. 

A tények: 

NB III., Észak-keleti csoport, 8. forduló. 

DVSC II.-Kisvárda II. 1-2 (1-1).

 

