Vereséget szenvedett a Kisvárda ellen a DVSC

– Nemcsak a felnőtt csapatunk, hanem az NB III-as együttesünk is a Kisvárdával mérte össze erejét vasárnap, azzal a különbséggel, hogy a DVSC II.-Kisvárda II. mérkőzést Debrecenben, a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen rendezték. Az NB III. Észak-keleti csoportja 8. fordulójának ez volt az egyik legérdekesebb találkozója, hiszen a 11. helyen álló kis Loki a veretlen listavezetőt fogadta. Az összecsapás első felében a Loki szerzett vezetést, de a vendégek a szünetig egyenlíteni tudtak. A második játékrészben már csak a Kisvárda tudott betalálni, így végül érvényesült a papírforma – írta a dvsc.hu.

A tények: