Labdarúgás

1 órája

Hihetetlen! Az egykori DVSC-játékosok újra bajnokok!

2025-ben ráadásul még veretlenek! A Debreceni VSC-játékosokkal teletűzdelt DebrecenLabor-Dentofit zsinórban tizedjére nyerte meg a kispályás ligát.

Tóth Huba Elemér

A DVKLSZ jelenlegi – az elmúlt évek bajnoki eredményességi mutatói alapján mindenképpen – két legjobb sportszervezete (Hungarotarg ás a DBLabor-Dentofit) is értékes győzelmet aratott – áll a szövetség Facebook-oldalán található bejegyzésben. Mint írják, a Debreceni VSC egykori játékosaival teletűzdelt Dentofit immáron az "öregfiúk osztály" bajnokának is tekinthető.

debreceni vsc, dvsc
A DebrecenLabor-Dentofit csapata. Fotó: DVKLSZ

A Debreceni VSC egykori bajnokai még mindig szárnyalnak

A DebrecenLabor-Dentofit legutóbb fölényes, 9–2-es arányú győzelmet aratott az ÖF osztály második helyezettjével, az El-Szállít csapatával szemben. S mivel a Grund Boys csapata – a sorozatos ki nem állások miatt – a kizárás sorsára jutott, a versenykiírásban foglaltak szerint az ellenük októberben lejátszandó összecsapás három pontját is Kerekes Zsomborék kapják majd meg. Ezzel pedig előnyük már behozhatatlanná válik. A DebrecenLabor - Dentofit idén még veretlen, 16 győzelmet és 1 döntetlent ért el a csapat, melynek 158–39 a gólaránya 

A 2015 óta zsinórban bajnok Dentofit csapata újból megnyerte a Debrecen Városi Öregfiúk bajnokságot.

 

Madar-Sidibe-Dombi MI6
A Madar-Sidibe-Dombi trió 2013-ban a Debreceni VSC-ben
Forrás: NS-archív

A DebrecenLabor - Dentofit 2025-ös csapata: Igor Bogdanovic, Bücs Zsolt, Dombi Tibor, Dr. Balogh Imre, Dr. Bidiga László, Dr. Gömöri Olivér, Dr. Kozma Zoltán, Éger László, Fekete Róbert, Győrfi Tibor, Habi Ronald, Ibrahime Sidibe, Kerekes Zsombor, Madar Csaba, Madar Csaba, Máté László, Mészáros Norbert, Móra Nándor, Nagy Zsolt, Luis Ramos Colon, Sándor Csaba, Sándor Tamás, Sándor Tibor, Simon Zoltán, Sós István, Szatmári Csaba, Vámos István

Sándor T DVSC-Split NF 15
Igor Bogdanovics és Sándor Tamás még továbbra is együtt játszik. Forrás: NS-archív

A bajnoki hajrá a további értékes bajnoki helyezésekért folytatódik, mintegy további egy hónapon át. A meccsekről a DVKLSZ honlapján tájékozódhatnak.

 

