1 órája
Hihetetlen! Az egykori DVSC-játékosok újra bajnokok!
2025-ben ráadásul még veretlenek! A Debreceni VSC-játékosokkal teletűzdelt DebrecenLabor-Dentofit zsinórban tizedjére nyerte meg a kispályás ligát.
A DVKLSZ jelenlegi – az elmúlt évek bajnoki eredményességi mutatói alapján mindenképpen – két legjobb sportszervezete (Hungarotarg ás a DBLabor-Dentofit) is értékes győzelmet aratott – áll a szövetség Facebook-oldalán található bejegyzésben. Mint írják, a Debreceni VSC egykori játékosaival teletűzdelt Dentofit immáron az "öregfiúk osztály" bajnokának is tekinthető.
A Debreceni VSC egykori bajnokai még mindig szárnyalnak
A DebrecenLabor-Dentofit legutóbb fölényes, 9–2-es arányú győzelmet aratott az ÖF osztály második helyezettjével, az El-Szállít csapatával szemben. S mivel a Grund Boys csapata – a sorozatos ki nem állások miatt – a kizárás sorsára jutott, a versenykiírásban foglaltak szerint az ellenük októberben lejátszandó összecsapás három pontját is Kerekes Zsomborék kapják majd meg. Ezzel pedig előnyük már behozhatatlanná válik. A DebrecenLabor - Dentofit idén még veretlen, 16 győzelmet és 1 döntetlent ért el a csapat, melynek 158–39 a gólaránya
A 2015 óta zsinórban bajnok Dentofit csapata újból megnyerte a Debrecen Városi Öregfiúk bajnokságot.
A DebrecenLabor - Dentofit 2025-ös csapata: Igor Bogdanovic, Bücs Zsolt, Dombi Tibor, Dr. Balogh Imre, Dr. Bidiga László, Dr. Gömöri Olivér, Dr. Kozma Zoltán, Éger László, Fekete Róbert, Győrfi Tibor, Habi Ronald, Ibrahime Sidibe, Kerekes Zsombor, Madar Csaba, Madar Csaba, Máté László, Mészáros Norbert, Móra Nándor, Nagy Zsolt, Luis Ramos Colon, Sándor Csaba, Sándor Tamás, Sándor Tibor, Simon Zoltán, Sós István, Szatmári Csaba, Vámos István
A bajnoki hajrá a további értékes bajnoki helyezésekért folytatódik, mintegy további egy hónapon át. A meccsekről a DVKLSZ honlapján tájékozódhatnak.
Durva helyszíni fotók! Két gyerek is megsérült a józsai balesetben!
Igazak a pletykák? Költözik az Interspar a Malompark Bevásárlóközpontból? Itt a hivatalos válasz!
Ezeket a DVSC-vel kapcsolatos cikkeket is ajánljuk még?