szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

28°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

14 perce

Kisvárda–DVSC: Ezt várja a mindkét csapathoz kötődő Lucas!

Címkék#DVSC#Kisvárda#Lucas Marcolini Dantas Bertucci#NB I

Ezúttal is ki-ki meccs várható?! Korábban játszott a Debreceni VSC-ben, a Kisvárda csapatkapitánya is volt, ezúttal pedig a Tiszakécskét erősíti a középpályás, aki továbbra is figyelemmel követi a labdarúgó NB I.-et.

Tóth Huba Elemér

Folytatódik az NB I. a Debreceni VSC labdarúgói számára, a csapat vasárnap 17.30-tól Kisvárdán játszik. A brazil származású, magyar állampolgársággal is rendelkező Lucas Marcolini Dantas Bertucci pályafutása elején hazánkban először a cívisvárosban játszott, de a legszebb éveit Kisvárdán töltötte, jelenleg az NB II.-es Tiszakécske labdarúgója. – Mindkét csapat közel áll a szívemhez. A Várdát nem kell megmagyarázni, majdnem tíz évig segítettem a csapatot, sok szép sikert elértünk. A klubnál továbbra is tartom sokakkal a kapcsolatot. Mivel évek óta Debrecenben élünk, fiatalként pedig a DVSC-nél fociztam, az együttes meccseit szintén gyakran figyelemmel követem – magyarázta.

debreceni vsc, dvsc
Ismét megtelik majd a vendégszektor. Fotón a Debreceni VSC szurkolói.
Forrás: NS-archív

Kisvárda FC–Debreceni VSC: Nüanszok dönthehetnek 

Lucast megkérdeztük, mire számít vasárnap. – Mikor két jó formában lévő csapat találkozik, mindig érdekes. A Kisvárda kerete elég mély, de újoncként mindig nehéz. A gárda idén eddig a védekezésre fókuszált, kevesebb rizikóval támadott, eddig javában jöttek is az eredmények. A Loki az eddigiekhez képest más szemlélettel dolgozik, ami nekem tetszik. Biztosan lesz több helyzetük. 

A felek mindig ki-ki összecsapást játszottak egymással, szerintem ezúttal sem lesz ez másképp. A szabolcsiak hazai pályán különösen erősek, ezért 2–1-es eredményt tippelek

– mondta Lucas.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

250825_1024_DCS
Lucas jelenleg a Tiszakécske csapatát erősíti
Forrás: NS-archív

Lucas arról is szót ejtett, hogy a jövőjét szem előtt tartva edzősködik is, jelenleg Tiszkécskén és a debreceni Olasz Focisulinál is tart gyerekeknek tréninget.

Elmondta, hogy a családja továbbra is a cívisvárosban él, így sokszor ingázik. Örül, hogy Varga Józseffel, Bódi Ádámmal és Myke Ramossal közösen igazolt a nyáron a Bács-Kiskun vármegyei gárdához, mivel így könnyebb is volt megismerkedni az új közeggel. – Egyelőre a biztos bennmaradás a célunk. Bár úgy gondolom, van még hova fejlődnünk, de egyébként nem kezdtünk rosszul – 2 győzelemmel, 2 dönetlennel és 2 vereséggel indítottak, szerk. Következőnek a Videoton ellen játszunk idegenben, szeretnénk elhozni a három pontot – zárta mondandóját.

A labdargó NB I. állása:

  1. Paksi FC74319–10+915
  2. ETO FC63315–7+812
  3. Ferencvárosi TC632114–6+811
  4. Debreceni VSC631210–10010
  5. Kisvárda53117–8–110
  6. Puskás Akadémia731310–12–210
  7. Újpest FC721410–1007
  8. MTK Budapest621312–13–17
  9. Diósgyőri VTK714212–16–47
10. Nyíregyháza Spartacus71248–15–75
11. Kazincbarcika61146–12–64
12. Zalaegerszegi TE64210–14–44

 

Ilyen volt a legutóbbi Kisvárda–DVSC meccs:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu