14 perce
Kisvárda–DVSC: Ezt várja a mindkét csapathoz kötődő Lucas!
Ezúttal is ki-ki meccs várható?! Korábban játszott a Debreceni VSC-ben, a Kisvárda csapatkapitánya is volt, ezúttal pedig a Tiszakécskét erősíti a középpályás, aki továbbra is figyelemmel követi a labdarúgó NB I.-et.
Folytatódik az NB I. a Debreceni VSC labdarúgói számára, a csapat vasárnap 17.30-tól Kisvárdán játszik. A brazil származású, magyar állampolgársággal is rendelkező Lucas Marcolini Dantas Bertucci pályafutása elején hazánkban először a cívisvárosban játszott, de a legszebb éveit Kisvárdán töltötte, jelenleg az NB II.-es Tiszakécske labdarúgója. – Mindkét csapat közel áll a szívemhez. A Várdát nem kell megmagyarázni, majdnem tíz évig segítettem a csapatot, sok szép sikert elértünk. A klubnál továbbra is tartom sokakkal a kapcsolatot. Mivel évek óta Debrecenben élünk, fiatalként pedig a DVSC-nél fociztam, az együttes meccseit szintén gyakran figyelemmel követem – magyarázta.
Kisvárda FC–Debreceni VSC: Nüanszok dönthehetnek
Lucast megkérdeztük, mire számít vasárnap. – Mikor két jó formában lévő csapat találkozik, mindig érdekes. A Kisvárda kerete elég mély, de újoncként mindig nehéz. A gárda idén eddig a védekezésre fókuszált, kevesebb rizikóval támadott, eddig javában jöttek is az eredmények. A Loki az eddigiekhez képest más szemlélettel dolgozik, ami nekem tetszik. Biztosan lesz több helyzetük.
A felek mindig ki-ki összecsapást játszottak egymással, szerintem ezúttal sem lesz ez másképp. A szabolcsiak hazai pályán különösen erősek, ezért 2–1-es eredményt tippelek
– mondta Lucas.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Lucas arról is szót ejtett, hogy a jövőjét szem előtt tartva edzősködik is, jelenleg Tiszkécskén és a debreceni Olasz Focisulinál is tart gyerekeknek tréninget.
Elmondta, hogy a családja továbbra is a cívisvárosban él, így sokszor ingázik. Örül, hogy Varga Józseffel, Bódi Ádámmal és Myke Ramossal közösen igazolt a nyáron a Bács-Kiskun vármegyei gárdához, mivel így könnyebb is volt megismerkedni az új közeggel. – Egyelőre a biztos bennmaradás a célunk. Bár úgy gondolom, van még hova fejlődnünk, de egyébként nem kezdtünk rosszul – 2 győzelemmel, 2 dönetlennel és 2 vereséggel indítottak, szerk. Következőnek a Videoton ellen játszunk idegenben, szeretnénk elhozni a három pontot – zárta mondandóját.
A labdargó NB I. állása:
|1. Paksi FC
|7
|4
|3
|–
|19–10
|+9
|15
|2. ETO FC
|6
|3
|3
|–
|15–7
|+8
|12
|3. Ferencvárosi TC
|6
|3
|2
|1
|14–6
|+8
|11
|4. Debreceni VSC
|6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|5. Kisvárda
|5
|3
|1
|1
|7–8
|–1
|10
|6. Puskás Akadémia
|7
|3
|1
|3
|10–12
|–2
|10
|7. Újpest FC
|7
|2
|1
|4
|10–10
|0
|7
|8. MTK Budapest
|6
|2
|1
|3
|12–13
|–1
|7
|9. Diósgyőri VTK
|7
|1
|4
|2
|12–16
|–4
|7
|10. Nyíregyháza Spartacus
|7
|1
|2
|4
|8–15
|–7
|5
|11. Kazincbarcika
|6
|1
|1
|4
|6–12
|–6
|4
|12. Zalaegerszegi TE
|6
|–
|4
|2
|10–14
|–4
|4
Színes hőlégballonok szelték át a naplementét Hajdúszoboszló felett – fotókkal, videóval
Megbosszulják, hogy nem kellettek a DVSC-nek? Ha összeállnának az „árulók", rettegnének a Lokinál!
Ilyen volt a legutóbbi Kisvárda–DVSC meccs: