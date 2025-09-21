Kisvárda–DVSC: Ezt várja a mindkét csapathoz kötődő Lucas!

Folytatódik az NB I. a Debreceni VSC labdarúgói számára, a csapat vasárnap 17.30-tól Kisvárdán játszik. A brazil származású, magyar állampolgársággal is rendelkező Lucas Marcolini Dantas Bertucci pályafutása elején hazánkban először a cívisvárosban játszott, de a legszebb éveit Kisvárdán töltötte, jelenleg az NB II.-es Tiszakécske labdarúgója. – Mindkét csapat közel áll a szívemhez. A Várdát nem kell megmagyarázni, majdnem tíz évig segítettem a csapatot, sok szép sikert elértünk. A klubnál továbbra is tartom sokakkal a kapcsolatot. Mivel évek óta Debrecenben élünk, fiatalként pedig a DVSC-nél fociztam, az együttes meccseit szintén gyakran figyelemmel követem – magyarázta.

Ismét megtelik majd a vendégszektor. Fotón a Debreceni VSC szurkolói.

Forrás: NS-archív

Kisvárda FC–Debreceni VSC: Nüanszok dönthehetnek

Lucast megkérdeztük, mire számít vasárnap. – Mikor két jó formában lévő csapat találkozik, mindig érdekes. A Kisvárda kerete elég mély, de újoncként mindig nehéz. A gárda idén eddig a védekezésre fókuszált, kevesebb rizikóval támadott, eddig javában jöttek is az eredmények. A Loki az eddigiekhez képest más szemlélettel dolgozik, ami nekem tetszik. Biztosan lesz több helyzetük.

A felek mindig ki-ki összecsapást játszottak egymással, szerintem ezúttal sem lesz ez másképp. A szabolcsiak hazai pályán különösen erősek, ezért 2–1-es eredményt tippelek

– mondta Lucas.

Lucas jelenleg a Tiszakécske csapatát erősíti

Forrás: NS-archív

Lucas arról is szót ejtett, hogy a jövőjét szem előtt tartva edzősködik is, jelenleg Tiszkécskén és a debreceni Olasz Focisulinál is tart gyerekeknek tréninget.

Elmondta, hogy a családja továbbra is a cívisvárosban él, így sokszor ingázik. Örül, hogy Varga Józseffel, Bódi Ádámmal és Myke Ramossal közösen igazolt a nyáron a Bács-Kiskun vármegyei gárdához, mivel így könnyebb is volt megismerkedni az új közeggel. – Egyelőre a biztos bennmaradás a célunk. Bár úgy gondolom, van még hova fejlődnünk, de egyébként nem kezdtünk rosszul – 2 győzelemmel, 2 dönetlennel és 2 vereséggel indítottak, szerk. Következőnek a Videoton ellen játszunk idegenben, szeretnénk elhozni a három pontot – zárta mondandóját.