A Kisvárda–DVSC találkozó után nemzetközi kupameccsre utazik Bognár Tamás
Bognár Tamás legutóbb a Kisvárda–DVSC mérkőzést vezette
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ismertette a szerdai Európa-liga-mérkőzések játékvezetői küldését, és videobíróként Bognár Tamás is szerepet kap – szúrta ki a Nemzeti Sport.
Magyar játékvezető nem lesz a szerdai Európa-liga-fordulóban, de Bognár Tamás videobíróként szerepet kap. A 46 éves magyar nemzetközi csapat tagja lesz, hiszen a Midtjylland–Sturm Graz mérkőzést izraeli négyes vezeti, Orel Grinfeld lesz a vezetőbíró, míg Bognár segítője a holland Clay Ruperti lesz. A mérkőzést szerdán 18.45-kor kezdik Hemingben.
