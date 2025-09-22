A Kisvárda–DVSC találkozó után nemzetközi kupameccsre utazik Bognár Tamás

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ismertette a szerdai Európa-liga-mérkőzések játékvezetői küldését, és videobíróként Bognár Tamás is szerepet kap – szúrta ki a Nemzeti Sport.

Magyar játékvezető nem lesz a szerdai Európa-liga-fordulóban, de Bognár Tamás videobíróként szerepet kap. A 46 éves magyar nemzetközi csapat tagja lesz, hiszen a Midtjylland–Sturm Graz mérkőzést izraeli négyes vezeti, Orel Grinfeld lesz a vezetőbíró, míg Bognár segítője a holland Clay Ruperti lesz. A mérkőzést szerdán 18.45-kor kezdik Hemingben.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!