A DVSC-nél fantomjátékossá vált, most bemutatkozott az új csapatában

Jorgo Pellumbi 2024 telén érkezett a Debreceni VSC-hez. Remekül kezdett, ám aztán sérülései után egyre kevesebb lehetőséget kapott, egy idő után már csak a kis Lokinál számítottak rá. A nyáron még mindig a klub kötelékéhez tartozott, ám végül közös megegyezéssel felbontotta szerződését, és a koszovói FC Drita együtteséhez igazolt.

Jorgo Pellumbi (balról a második) is pályára lépett vasárnap

A legfrissebb hírekért kövess minket az Haon.hu Google News oldalán is!