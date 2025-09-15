szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

19°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

A DVSC-nél fantomjátékossá vált, most bemutatkozott az új csapatában

Címkék#Loki#DVSC#Jorgo Pellumbi#FC Drita#Debreceni VSC

Haon.hu

Jorgo Pellumbi 2024 telén érkezett a Debreceni VSC-hez. Remekül kezdett, ám aztán sérülései után egyre kevesebb lehetőséget kapott, egy idő után már csak a kis Lokinál számítottak rá. A nyáron még mindig a klub kötelékéhez tartozott, ám végül közös megegyezéssel felbontotta szerződését, és a koszovói FC Drita együtteséhez igazolt. 

Jorgo Pellumbi (balról a második) is pályára lépett vasárnap 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket az Haon.hu Google News oldalán is!

A 25 éves védő vasárnap lépett először pályára a koszovói ligában, a Prishtina elleni idegenbeli mérkőzésen kilencven percet játszott. Együttese ugyan a félidőben két góllal vezetett, a találkozó 2–2-es döntetlennel ért véget. A meccs jegyzőkönyve itt érhető el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu