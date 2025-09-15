2 órája
A DVSC-nél fantomjátékossá vált, most bemutatkozott az új csapatában
Jorgo Pellumbi 2024 telén érkezett a Debreceni VSC-hez. Remekül kezdett, ám aztán sérülései után egyre kevesebb lehetőséget kapott, egy idő után már csak a kis Lokinál számítottak rá. A nyáron még mindig a klub kötelékéhez tartozott, ám végül közös megegyezéssel felbontotta szerződését, és a koszovói FC Drita együtteséhez igazolt.
A 25 éves védő vasárnap lépett először pályára a koszovói ligában, a Prishtina elleni idegenbeli mérkőzésen kilencven percet játszott. Együttese ugyan a félidőben két góllal vezetett, a találkozó 2–2-es döntetlennel ért véget. A meccs jegyzőkönyve itt érhető el.
