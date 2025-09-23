Árulkodó jelek a DVSC-nél, jön az újabb változás?

Júliusban írtunk arról, hogy a Debreceni VSC-nél az interneten bárki számára elérhető E-cégjegyzék adatai szerint több személynek is lejárt a megbízatása. Kiderült, hogy Makray Balázs helyett Tóth Péter Imre lett a DVSC Futball Zrt. cégvezetője, akinek megbízatása 2026. július 2-ig szól. Azonban mi a helyzet a többi vezető tisztségviselővel és képviseletre jogosult személlyel? – ebben a cikkben körüljártuk, milyen változás történt azóta.

Több, a DVSC Futball Zrt. képviseletére jogosult személynek újabb megbízatása csupán két hónapra (2025. július 3-tól szeptember 2-ig) szólt. Az E-cégjegyzék adatai alapján nekik szeptember 30-ig hosszabbították meg a jogviszonyukat (bejegyzés alatt van). Arra következtethetünk, hogy a klubnál ezt követően újabb változások jöhetnek.

A nyilvános adatok szerint tehát a felügyelőbizottsági tagok (Bács Zoltán, Madarasi István, Virág László Tibor), az igazgatósági tagok (Sásdi András, Szabó Miklós, Ticz Balázs) mellett Ike Thierry Zaengel elnök jogviszonyának vége egyaránt 2025. szeptember 30.

Martin Leandro Ink, a Five Eleven Capital Ltd. alapító vezérigazgatója továbbra is ott van a listán, mint a DVSC Futball Zrt. képviseletére jogosult személy, a kézbesítési megbízott pedig Léka Péter igazgatósági tag. A jogviszony végeként itt szintén a szeptember 30-ai időpont szerepel.

Tulajdonosváltás a Debreceni VSC-nél?

