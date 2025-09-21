szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

A jó játék elmaradt, de Bárány Donát fejesével győzött a DVSC!

A DVSC ezúttal Kisvárdán vendégeskedett a Fizz Ligában. Egyik csapat játéka sem volt szemkápráztató, de Bárány Donát gyönyörű fejesével megszerezte a vezetést a Debreceni VSC, amely, mint kiderült a győzelmet is jelentette.

Orosz Krisztofer

A válogattszünetet követően a Debreceni VSC is pályára lépett a Fizz Ligában. Könnyű meccsre aligha számíthattak Bárányék, hiszen vasárnap 17:45-től Kisvárdán vendégeskedtek. Egy meglepetés már a kezdés előtt biztosan akadt: Amos Youga idén először a kezdőben kapott helyet. 

Debreceni VSC
Debreceni VSC: Amos Youga is bizonyíthatott. Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Felejthető játékrész

A meccset megelőzően hallatszódott a debreceni szurkolók hangja, több mint kétszázan kísérték el a játékosokat. A rangadót a pirosban futballozó hazaiak kezdték, a DVSC fehérben játszott. Az első helyzet a 2. percben jött: Bermejo tüzelt, de a kisvárdai kapus védett. Nem mondhatni, hogy nagyon siettek a csapatok, az óvatosság volt a középpontban. Valamivel többet volt a labda a szabolcsiaknál, de ez helyzetekben nem mutatkozott meg. A DVSC is kezdett éledezni, Dzsudzsák is kísérletezett, de Popovich hárított. A várdaiak főként pontrúgások után veszélyeztettek, de Varga higgadtan állt a kapuban. Egyre inkább a hajdúságiak akarata érvényesült, Dzsudzsák Balázs próbálkozott ismét, de nem született gól egyelőre. Sok esemény nem maradt a félidő hajrájára, 0–0-val mehettek az öltözőbe a felek.

Bárány Donát villant 

A második félidő elején Gerliczki Máté cserélt, ráadásul támadót. A játékrészt a vendégek kezdték. A hazai szurkolók is buzdították kedvenceiket, de egyelőre ez volt a legizgalmasabb momentum a meccsen. Az 51. percben a VAR is „dolgozott”, de a DVSC nem kapott tizenegyest. A hazaiak is válaszoltak a debreceni nyomásra, Szabó tüzelt, de kapufa lett a vége. A szabolcsiak trénere ismét változtatott, Sergio Navarro nem érezte úgy, hogy cserélnie kellene. A 67. percben Bárány lépett ki ziccerben, de Matic kaszálta el, az egyértelmű piros lap helyett lest ítéltek a játékvezetők. Több mint véleményes ítélet. A 76. percben mintaszerű kontrát vezetett a Loki, de Kocsis a kapufát találta el. A 81. percben Bárány Donát villant: mesteri beadást bólintott a várdai kapuba. A hatalmas kisvárdai nyomás azonban annyira nem jött, jól védekezett a Vasutas. A hazai játékosokon látszódott a feszültség, a 93. percben Molnár tekert szabadrúgásból, hatalmas kapufa lett a helyzetből. Több lehetőség nem volt, a DVSC megnyerte a meccset. 


 

A tények: 


 

Fizz Liga, 7. forduló 

Kisvárda-DVSC 0–1(0–0)

Kisvárda: Popovich – Cipetic, Matic, Chlumecky, Soltész – Popoola, Szabó (Molnár 76.) – Mesanovic, Nagy, Bíró (Szőr 58.) – Novothny (Pintér 46.). Vezetőedző: Gerliczki Máté.

DVSC: Varga – Szécsi, Lang, Mejías, Guerrero – Youga (Manzanara 68.), Szűcs, Dzsudzsák (Kulbachuk 91.) – Bermejo (Vajda 68.), Kocsis (Komáromi 79.), Bárány (Djokic 91.). Vezetőedző: Sergio Navarro. 

Gól: 0–1 Bárány Donát (81. perc). 

A DVSC eddigi legnagyobb győzelme a szezonban: 

Kisvárda-DVSC

 

 

