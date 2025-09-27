szeptember 27., szombat

DVSC

1 órája

Nem született gól Diósgyőrben, továbbra is második a DVSC

A keleti rangadó kifejezetten jó első félidőt hozott, de gól nem született. A fordulást követően tovább nyomott a Debreceni VSC, de gól nem született.

Orosz Krisztofer

A Debreceni VSC Miskolcon vendégeskedett a Fizz Liga 8. fordulójában. A vendégek a fordulót megelőzően a második helyről várták a keleti rangadót, amelyről előzetesen lehetett tudni – köszönhetően a két szurkolótábor remek viszonyának –, hogy sok néző lesz a DVTK stadionjában. A találkozón Csonka Bence fújta a sípot. 

Debreceni VSC: Mozgalmas félidő, de gól nem született 

A rangadót a pirosban futballozó hazaiak kezdték, a DVSC feketében játszott Miskolcon. Rögtön az első percben figyelnie kellett Varga Ádámnak, Gera Dániel nem jutott ziccerig. Élénken indult a meccs, a szurkolók pedig a jól megszokott módon az első öt percben csendben figyelték a történteket. Az első lehetőség egy szöglet után Vallejo előtt adódott, de fölészállt a labda. Az 5. percben Dzsudzsák Balázs szenzációs labdát adott Bermejónak, de Sentic fogta a ziccert. A borsodiak teljesen visszahúzódtak, a cívisvárosiak diktálták az iramot. A Diósgyőr a debreceniek hibáira esetleges alapozott: Dacosta rosszul kiosztott passzát követően kontrázott a Dió, de Saponjic nem talált kaput. Rögtön a helyzet után Acolatse tüzelt, de Varga Ádámnak nem kellett védenie. Sorra jöttek a lehetőségek, Bermejo tekert középre, amely kapura tartott, a hazaiak kapusa nagyot mentett. A 16. percben Kocsis Dominik adott középre, Bárány fejelt, de Sentic bravúrja megmentette a piros mezeseket. A következő húsz minutumban nem sok minden történt, egymás hibáiból éltek a felek. A félidő végét megint megnyomta a DVSC, pontosabb befejezéssel már vezethetett volna a Debrecen. A 45. percben a játékrész legnagyobb helyzete következett: Kocsis azonban a kapufát találta el, így 0–0-val vonulhattak az öltözőbe a felek. 

Nem volt sok helyzet 

A második félidőt a Debreceni VSC kezdte, rögtön egy lövéssel: Dzsudzsák próbélkozott, de gól nem született. Tovább nyomott a DVSC, Dacostát buktatták a tizenhatoson belül, de a VAR nem avatkozott közbe. A DVTK is próbált ritmust váltani, kontrábólBabos veszélyeztetett, de méterekkel elkerülte a kísérlet Varga kapuját. A 54. minutumban Bermejo lőtt messziről, a diósgyőri kapus bravúrral védett, a kontrából Acolatse tekert, centiken múlott a miskolci vezetés. A következő percekben a vendégek diktálták az iramot, teljesen beszorult a Diósgyőr. Kocsis és Guerrero rengeteget volt játékban, a széleken próbálta megbontani a hazaiak védekezését a vendég együttes. A 62. percben még mindig nem cserélt Sergio Navarro, igaz különösebb oka nem is volt rá a spanyol vezetőedzőnek. A 66. percben komoly tűzijáték alakult ki a DVSC tizenhatosán belül, vegül nem volt komolyabb helyzet a kavarodás után. A miskolciak középpályása, Vallejo a 71. percben bejelentkezett a nívós Jászai Mari díjra, de a játékvezető nem „ette meg” a színészkedést. A VAR már másodjára vizsgált egyébként gyanús esetet a videóbíró, de egyszer sem ítélt a Loki javára. A z utolsó tíz percre fordulva mindkét mester változtatott, úgy festett, egy gól mindent eldönthet. A találat nem jött, így 0–0 lett a meccs vége.

A tények: 

NB I. 8. forduló 

DVTK-DVSC 0–0 (0–0) 

DVTK: Sentic – Gera (Bokros 78.), Kecskés, Tamás, Demeter (Szakos 46.) – Vallejo, Bényei – Babos, Roguljic (Sajbán 55.) – Acolatse (Holdampf 84.), Saponjic (Croizet 55.). Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

DVSC: Varga – Dacosta (Szécsi 89.), Mejías, Lang, Guerrero (Vajda 77.) – Szűcs, Youga, Dzsudzsák – Bermejo (Szuhodovszki 64.), Kocsis (Komáromi 77.), Bárány. Vezetőedző: Sergio Navarro.

Gól:


A legutóbbi fordulóban Kisvárdán nyert a DVSC

 

 

