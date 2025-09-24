Sokba került a „cigányozás”: bezárják a debreceni ultrák szektorát – hivatalos

– A Debreceni VSC soron következő bajnoki meccse a Győr ellen lesz. Mint ismert, az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a DVSC-t szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista bekiabálásai miatt, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt súlyos pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással büntette. Ez a Győr elleni találkozón lép életbe, a döntés a B5 szektort érinti. A B5 szektorba szóló bérlettel rendelkező drukkereink a B6 szektorban foglalhatnak majd helyet. Ismét kérnénk hűséges szurkolóinkat, hogy tartsák be az MLSZ előírásait, mert azok megszegésével szeretett klubjukat és önmagukat is sújtják – írta a klub honlapja.