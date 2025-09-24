szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

21°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elképesztő

32 perce

Sokba került a „cigányozás”: bezárják a debreceni ultrák szektorát – hivatalos

Címkék#MLSZ#DVSC#Győr#Debreceni VSC

A DVSC ultrái biztosan nem fognak örülni a határozatnak. A Debreceni VSC soron következő mérkőzésén a B5-ös szektor zárva lesz.

Haon.hu

– A Debreceni VSC soron következő bajnoki meccse a Győr ellen lesz. Mint ismert, az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a DVSC-t szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista bekiabálásai miatt, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt súlyos pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással büntette. Ez a Győr elleni találkozón lép életbe, a döntés a B5 szektort érinti. A B5 szektorba szóló bérlettel rendelkező drukkereink a B6 szektorban foglalhatnak majd helyet. Ismét kérnénk hűséges szurkolóinkat, hogy tartsák be az MLSZ előírásait, mert azok megszegésével szeretett klubjukat és önmagukat is sújtják – írta a klub honlapja. 

 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu