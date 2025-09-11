1 órája
Újabb játékos érkezését jelentette be a DVSC!
Kijelenthető, hogy mozgalmas átigazolási időszak van a DVSC mögött. A Debreceni VSC hivatalosan is bejelentette, Víctor Camarasa a cívisvárosiaknál folytatja.
– A Debreceni VSC szerződtette a spanyol Víctor Camarasát. A 31 éves, egykori U21-es válogatott középpályás elismerésre méltó karrierjét a Levante együttesében kezdte, majd hazájában játszott az Alaves és a Betis csapataiban is. 2018-ben a Cardiffhoz, majd később a Crystal Palace-hoz igazolt, tehát a La Liga után a Premier League-ben is megmutatta remek képességeit, gólt szerzett többek között a Manchester United, az Arsenal és a Chelsea ellen is. Anglia után visszatért Spanyolországba, a Betis, az Alaves és az Oviedo színeiben egyaránt emlékezetes mérkőzéseket játszott, legutóbb az Eldense gárdájában szerepelt. Víctor Camarasa 140 mérkőzést játszott a spanyol első osztályban, ezeken 8 gólt rúgott és 6 gólpasszt adott, míg a Premier League-ben 33 találkozón 4 assziszt mellett 5 alkalommal volt eredményes – számolt be róla a dvsc.hu.
Debreceni VSC: Spanyol spílert igazoltak
Teljesen váratlanul érkezett szerdán este a hír, miszerint igazi nagyágyút igazolt a Vasutas. Víctor Camarasa a spanyol Levante együttesénél kezdte pályafutását és a bordó-kékeknél be is mutatkozott a La Ligában, sőt két teljes szezont le is húzott a valenciai együttesnél, amelynél alapemberként számítottak rá. Később a szintén élvonalbeli Alavés gárdájába szerződött, majd a sztárcsapat Betis csapott le rá. Az andalúziai klubnál 24 meccsen lépett pályára, azt pedig tudnia kell minden szurkolónak, hogy bizony a Real Betis az egyik legnagyobb klubnak számít Spanyolországban. Víctor Camarasa felfelé ívelő pályája ezt övetően még magasabb szintre lépett, hiszen a Premier Leagueben szereplő Cardiff City szerződtette. A Neil Warnock irányította walesiek mezét 33 alkalommal öltötte magára, ötször az ellenfelek kapuját is bevette. Jó teljesítményére a londoni Crystal Palace is felfigyelt, de a piros-kékeknél nem váltotta be a reményeket, a Selhurst Park közönségének nem lett a kedvence, de egy ilyen angliai karrierért sokan mindent megadnának.
Víctor Camarasa szenzációs gólja a Leicester City ellen:
Milyen játékos ő valójában?
Víctor Camarasa játékát látva tökéletesen bele fog illeni Sergio Navarro rendszerébe, hiszen elég kreatív futballistáról beszélünk, aki a meccseket is eldöntheti egy-egy villanással. Külön érdemes kiemelni a Leicester City ellen szerzett gólját, mestermunka. Játékintelligenciáját az is mutatja, hogy a középpályán gyakorlatilag bárhol bevethető, karrierje során pedig kis híján ugyanannyi meccset játszott különböző pozíciókban.
Piaci értékét jelenleg a Transfermarkt 500 ezer euróra becsüli, de egy jó sikerült szezonnal ez könnyen feljebb is kúszhat.
A DVSC nyári átigazolási körképe:
Érkezők: Álex Bermejo (Alejandro „Álex” Bermejo Escribano, spanyol, SC Farense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (Julien Joachim Dacosta Mendy, francia, FC Sochaux-Montbéliard – Franciaország), Adrián Guerrero (Adrián Guerrero Aguilar, spanyol, CD Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Vjacseszlav Kulbacsuk (ukrán, FC Dziugas Telsiai – Litvánia), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium; legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Pape Sissoko (mali, Reims - Franciaország), Varga Ádám (Ferencvárosi TC), Víctor Camarasa
Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bodnár Balázs, Regenyei Gergő, Szakál Dénes, Tercza Gergő
Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Neven Djurasek (horvát, Zrinjski Mostar – Bosznia-Hercegovina), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC, szabadon igazolhatóként), Jorgo Pëllumbi (albán)
Kölcsönbe távozók: Kaye Shedrac Daniel (nigériai, Karcagi SE), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe). Kooperációs kölcsön (Karcagi SC): Engedi Márk, Kohut Máté, Sain Balázs Csaba
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
Az említett játékosok transzferei (NB I. átigazolás):
Eötvös Bence (Paks-Ferencváros), Jonathan Levi (Puskás Akadémia-Ferencváros), Szappanos Péter (Al Fateh-Puskás Akadémia), Aljosa Matko (Celje-Újpest), Gavriel Kanikovszki (Maccabi Tel-Aviv-Ferencváros)
Brandon Domingues (Debreceni VSC-Real Oviedo), Pécsi Ármin (Puskás Akadémi-Liverpool), Mezei Szabolcs (Paks-Topolya), Molnár Rajmund (MTK-Pogon), Baráth Péter (Ferencváros-Rakow)
Az NB I. állása:
1. Paksi FC 6 4 2 – 18–9 9 14
2. Ferencvárosi TC 5 3 1 1 12–4 8 10
3. Debreceni VSC 6 3 1 2 10–10 0 10
4. Puskás Akadémia 6 3 1 2 10–10 0 10
5. Kisvárda 5 3 1 1 7–8 –1 10
6. ETO FC Győr 5 2 3 – 13–7 6 9
7. Újpest FC 6 2 1 3 10–8 2 7
8. MTK Budapest 6 2 1 3 12–13 –1 7
9. Diósgyőri VTK 6 1 3 2 10–14 –4 6
10. Nyíregyháza Spartacus 6 1 1 4 7–14 –7 4
11. Zalaegerszegi TE 6 – 4 2 10–14 –4 4
12. Kazincbarcika 5 – 1 4 4–12 –8 1
A DVSC eddigi meccseinek eredménye:
- ZTE–DVSC 3–3
- DVSC–MTK 1–0
- KBSC–DVSC 1–2
- DVSC–Nyíregyháza 1–2
- Puskás Akadémia–DVSC 1–2
- DVSC–Ferencváros 0–3
