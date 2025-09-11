Újabb játékos érkezését jelentette be a DVSC!

– A Debreceni VSC szerződtette a spanyol Víctor Camarasát. A 31 éves, egykori U21-es válogatott középpályás elismerésre méltó karrierjét a Levante együttesében kezdte, majd hazájában játszott az Alaves és a Betis csapataiban is. 2018-ben a Cardiffhoz, majd később a Crystal Palace-hoz igazolt, tehát a La Liga után a Premier League-ben is megmutatta remek képességeit, gólt szerzett többek között a Manchester United, az Arsenal és a Chelsea ellen is. Anglia után visszatért Spanyolországba, a Betis, az Alaves és az Oviedo színeiben egyaránt emlékezetes mérkőzéseket játszott, legutóbb az Eldense gárdájában szerepelt. Víctor Camarasa 140 mérkőzést játszott a spanyol első osztályban, ezeken 8 gólt rúgott és 6 gólpasszt adott, míg a Premier League-ben 33 találkozón 4 assziszt mellett 5 alkalommal volt eredményes – számolt be róla a dvsc.hu.

Debreceni VSC: Az új szerzemény a Real Betisben is játszott. Forrás: AFP

Debreceni VSC: Spanyol spílert igazoltak

Teljesen váratlanul érkezett szerdán este a hír, miszerint igazi nagyágyút igazolt a Vasutas. Víctor Camarasa a spanyol Levante együttesénél kezdte pályafutását és a bordó-kékeknél be is mutatkozott a La Ligában, sőt két teljes szezont le is húzott a valenciai együttesnél, amelynél alapemberként számítottak rá. Később a szintén élvonalbeli Alavés gárdájába szerződött, majd a sztárcsapat Betis csapott le rá. Az andalúziai klubnál 24 meccsen lépett pályára, azt pedig tudnia kell minden szurkolónak, hogy bizony a Real Betis az egyik legnagyobb klubnak számít Spanyolországban. Víctor Camarasa felfelé ívelő pályája ezt övetően még magasabb szintre lépett, hiszen a Premier Leagueben szereplő Cardiff City szerződtette. A Neil Warnock irányította walesiek mezét 33 alkalommal öltötte magára, ötször az ellenfelek kapuját is bevette. Jó teljesítményére a londoni Crystal Palace is felfigyelt, de a piros-kékeknél nem váltotta be a reményeket, a Selhurst Park közönségének nem lett a kedvence, de egy ilyen angliai karrierért sokan mindent megadnának.

Víctor Camarasa szenzációs gólja a Leicester City ellen:

Milyen játékos ő valójában?

Víctor Camarasa játékát látva tökéletesen bele fog illeni Sergio Navarro rendszerébe, hiszen elég kreatív futballistáról beszélünk, aki a meccseket is eldöntheti egy-egy villanással. Külön érdemes kiemelni a Leicester City ellen szerzett gólját, mestermunka. Játékintelligenciáját az is mutatja, hogy a középpályán gyakorlatilag bárhol bevethető, karrierje során pedig kis híján ugyanannyi meccset játszott különböző pozíciókban.