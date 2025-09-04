1 órája
Micsoda átigazolások a DVSC-nél! Ugyanakkor van komoly távozó is! – mutatjuk!
Azt aligha lehet mondani, hogy eseménytelenül zajlott volna az NB I.-es átigazolási időszak. Komoly transzfereknek lehettünk szemtanúi, a Debreceni VSC több érkezőt is bejelentett, de leginkább Brandon Domingues eladásától volt hangos a sajtó.
Az uborkaszezonban minden nyáron és télen a legizgalmasabb történések az átigazolási időszakban mennek végbe. A Debreceni VSC-nél ahogyan már korábban is írtuk, volt bőven mozgolódás, de listánkon ezúttal egy hajdúsági futballista szerepel, aki a tavalyi szezonban olyannyira felhívta magára a figyelmet, hogy egy topligába el is vitték. Brandon Dominguesről van szó, de nem szaladjunk ennyire előre, előbb figyeljük az érkezőket...
Debreceni VSC: Érkező nincs, de rájuk érdemes lesz odafigyelni
A Fizz Liga „top 5” legjobb igazolása – nem sorrendben –: Ötvös Bence, Jonathan Levi, Szappanos Péter, Aljosa Matko, Gavriel Kanikovszki. Valahol természetesen érthető, hogy az Európa-liga résztvevő Ferencváros együtteséből hárman is ott vannak a listán, de ahogy mondani szokás, más kávéház. Ötvös Bence személyében abszolút meghatározó szerep jut a játékosnak, de Marco Rossi szövetségi kapitány is számít rá. Az FTC legnagyobb riválisa, az Újpest azonban szerződtetett egy gólvágót, Aljosa Matko szlovén válogatott csatár, aki rögtön le is tette névjegyét az NB I.-ben. A budapestiek mellett pedig hazatért Szappanos Péter, aki szintén tagja a nemzeti csapatnak, de szerencsére az ő eszén két hete túljártak a DVSC futballistái, hiszen sikerült 3–1-re győzött Felcsúton a Vasutas.
Brandon Domingues meghatározó távozó
Ebben a szezonban sem volt hiány játékoseladásból az NB I.-ben, több nagy transzfer is létrejött, ebben pedig Brandon Domingues is érintett. Az élvonal nyári távozóinak top 5-ös névsora – nem sorrendben – így festene: Molnár Rajmund, Brandon Domingues, Baráth Péter, Mezei Szabolcs, Pécsi Ármin.
Az MTK-s Molnár Rajmund teljesítményét látva aligha meglepő, hogy több mint egymillió eurót is kifizettek érte a Pogon együttesénél, Marco Rossi is számol a szélsővel, aki előtt még nagy karrier áll. Exdebreceniként Baráth Péter is felfér a listára, akit immár végleg szerződtetett a lengyel Rakow, neki is lehet visszaút a nemzeti csapatba. Egy paksi középpályást is érdemes megjegyezni, aki nélkül aligha nyert volna Magyar Kupát Bognár György együttese: Mezei Szabolcs ugyanis Szerbiába igazolt. A nyár szenzációját abszolút Pécsi Ármin Liverpoolba való átigazolása szolgáltatta. Valljuk be, nem hétköznapi dolog – sajnos –, hogy egy Premier Leagues élcsapat a magyar élvonalból nézzen ki magának futballistát, a hírről pedig még az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is beszámolt.
Az előző idényt látva gyakorlatilag idő kérdése volt, hogy a Debreceni VSC egykori francia-portugál szélsője, Brandon Domingues mikor fog klubot váltani: portálunk azonban országos szinten először számolt be a hírről, miszerint a spanyol élvonalba frissen feljutó Real Oviedo igazolta le a játékost. Ha hinni lehet a pletykáknak, több mint egymillió euróért.
Megfigyelhető, hogy a nyugati bajnokságok klubjai valóban monitorozzák az NB I.-et, kíváncsian várjuk, hogy kik lesznek a következő „célpontok, lenne néhány tippünk...
A DVSC nyári átigazolási körképe:
Érkezők: Álex Bermejo (Alejandro „Álex” Bermejo Escribano, spanyol, SC Farense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (Julien Joachim Dacosta Mendy, francia, FC Sochaux-Montbéliard – Franciaország), Adrián Guerrero (Adrián Guerrero Aguilar, spanyol, CD Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Vjacseszlav Kulbacsuk (ukrán, FC Dziugas Telsiai – Litvánia), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium; legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Pape Sissoko (mali, Reims - Franciaország), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)
Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bodnár Balázs, Regenyei Gergő, Szakál Dénes, Tercza Gergő
Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Neven Djurasek (horvát, Zrinjski Mostar – Bosznia-Hercegovina), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC, szabadon igazolhatóként), Jorgo Pëllumbi (albán)
Kölcsönbe távozók: Kaye Shedrac Daniel (nigériai, Karcagi SE), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe). Kooperációs kölcsön (Karcagi SC): Engedi Márk, Kohut Máté, Sain Balázs Csaba
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
Az említett játékosok transzferei (NB I. átigazolás):
Eötvös Bence (Paks-Ferencváros), Jonathan Levi (Puskás Akadémia-Ferencváros), Szappanos Péter (Al Fateh-Puskás Akadémia), Aljosa Matko (Celje-Újpest), Gavriel Kanikovszki (Maccabi Tel-Aviv-Ferencváros)
Brandon Domingues (Debreceni VSC-Real Oviedo), Pécsi Ármin (Puskás Akadémi-Liverpool), Mezei Szabolcs (Paks-Topolya), Molnár Rajmund (MTK-Pogon), Baráth Péter (Ferencváros-Rakow)
Az NB I. állása:
1. Paksi FC 6 4 2 – 18–9 9 14
2. Ferencvárosi TC 5 3 1 1 12–4 8 10
3. Debreceni VSC 6 3 1 2 10–10 0 10
4. Puskás Akadémia 6 3 1 2 10–10 0 10
5. Kisvárda 5 3 1 1 7–8 –1 10
6. ETO FC Győr 5 2 3 – 13–7 6 9
7. Újpest FC 6 2 1 3 10–8 2 7
8. MTK Budapest 6 2 1 3 12–13 –1 7
9. Diósgyőri VTK 6 1 3 2 10–14 –4 6
10. Nyíregyháza Spartacus 6 1 1 4 7–14 –7 4
11. Zalaegerszegi TE 6 – 4 2 10–14 –4 4
12. Kazincbarcika 5 – 1 4 4–12 –8 1
A DVSC eddigi meccseinek eredménye:
ZTE–DVSC 3–3
DVSC–MTK 1–0
KBSC–DVSC 1–2
DVSC–Nyíregyháza 1–2
Puskás Akadémia–DVSC 1–2
DVSC–Ferencváros 0–3
