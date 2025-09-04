Micsoda átigazolások a DVSC-nél! Ugyanakkor van komoly távozó is! – mutatjuk!

Az uborkaszezonban minden nyáron és télen a legizgalmasabb történések az átigazolási időszakban mennek végbe. A Debreceni VSC-nél ahogyan már korábban is írtuk, volt bőven mozgolódás, de listánkon ezúttal egy hajdúsági futballista szerepel, aki a tavalyi szezonban olyannyira felhívta magára a figyelmet, hogy egy topligába el is vitték. Brandon Dominguesről van szó, de nem szaladjunk ennyire előre, előbb figyeljük az érkezőket...

Debreceni VSC: Szappanos Péter eszén többször is túljártak a DVSC játékosai. Forrás: MW-archív

Debreceni VSC: Érkező nincs, de rájuk érdemes lesz odafigyelni

A Fizz Liga „top 5” legjobb igazolása – nem sorrendben –: Ötvös Bence, Jonathan Levi, Szappanos Péter, Aljosa Matko, Gavriel Kanikovszki. Valahol természetesen érthető, hogy az Európa-liga résztvevő Ferencváros együtteséből hárman is ott vannak a listán, de ahogy mondani szokás, más kávéház. Ötvös Bence személyében abszolút meghatározó szerep jut a játékosnak, de Marco Rossi szövetségi kapitány is számít rá. Az FTC legnagyobb riválisa, az Újpest azonban szerződtetett egy gólvágót, Aljosa Matko szlovén válogatott csatár, aki rögtön le is tette névjegyét az NB I.-ben. A budapestiek mellett pedig hazatért Szappanos Péter, aki szintén tagja a nemzeti csapatnak, de szerencsére az ő eszén két hete túljártak a DVSC futballistái, hiszen sikerült 3–1-re győzött Felcsúton a Vasutas.

Brandon Domingues meghatározó távozó

Ebben a szezonban sem volt hiány játékoseladásból az NB I.-ben, több nagy transzfer is létrejött, ebben pedig Brandon Domingues is érintett. Az élvonal nyári távozóinak top 5-ös névsora – nem sorrendben – így festene: Molnár Rajmund, Brandon Domingues, Baráth Péter, Mezei Szabolcs, Pécsi Ármin.

Brandon Domingues a DVSC történelmének egyik legjobb légiósa volt. Forrás: Napló-archív

Az MTK-s Molnár Rajmund teljesítményét látva aligha meglepő, hogy több mint egymillió eurót is kifizettek érte a Pogon együttesénél, Marco Rossi is számol a szélsővel, aki előtt még nagy karrier áll. Exdebreceniként Baráth Péter is felfér a listára, akit immár végleg szerződtetett a lengyel Rakow, neki is lehet visszaút a nemzeti csapatba. Egy paksi középpályást is érdemes megjegyezni, aki nélkül aligha nyert volna Magyar Kupát Bognár György együttese: Mezei Szabolcs ugyanis Szerbiába igazolt. A nyár szenzációját abszolút Pécsi Ármin Liverpoolba való átigazolása szolgáltatta. Valljuk be, nem hétköznapi dolog – sajnos –, hogy egy Premier Leagues élcsapat a magyar élvonalból nézzen ki magának futballistát, a hírről pedig még az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is beszámolt.