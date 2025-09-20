A Debreceni Egyetem legkiválóbb sportolóit ünnepelték a Nagyerdei Stadionban

A Debreceni Egyetem hagyományaihoz híven idén is a yoUDay-an köszöntötték az intézmény legkiemelkedőbb sportolóit a Kiváló Sportoló Díjátadón a Nagyerdei Stadion dísztermében szerdán. Az immár kilencedik alkalommal megrendezett eseményen köszöntőjében Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója hangsúlyozta: a sport egy igazi összekötő kapocs, Mint elmondta, idén 33-an részesültek a „Debreceni Egyetem Kiváló Sportolója Díjban”, közülük sokan a nemzetközi sportelit meghatározó szereplői. Emellett közel 160 hallgató ért el dobogós helyezést a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon (MEFOB), amely újra rangot ad az egyetemi sportnak. Külön figyelmet kaptak a sporttudomány területén kiemelkedő kutatók, valamint idén először két hallgató, akik tanulmányi teljesítményükért és szakmai elhivatottságukért vehettek át díjat.

A Debreceni Egyetem idén is jutalmazta a legjobb sportolókat a Kiváló Sportoló Díjátadón, köztük a világbajnok Battai Sugárt. A díjakat Balogh László (balról), Bácsné Bába Éva, Jávor András, Lóczi Lászlóné Kovács Marianna és Becsky András adták át.

Forrás: Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem: közösség és kölcsönhatás

Balogh László kiemelte: a sport és a tanulás a két legjobb befektetés, ezt bizonyítja az is, hogy a Debreceni Egyetem a világ felsőoktatási intézményeinek legjobb két százalékába tartozik, és a FISU Healthy Campus minősítésben a legmagasabb, platinum fokozatot érte el.

Bácsné Bába Éva, a Gazdaságtudományi Kar stratégiai és kommunikációs dékánhelyettese arról beszélt, hogy az egyetem és hallgatói kölcsönösen erősítik egymást:

Mi olyan tudást adunk, amellyel a sportkarrier után is megálljátok a helyeteket a munkaerőpiacon, ti pedig a sikereitekkel öregbítitek az egyetem hírnevét

– fogalmazott.

A DEAC elnöke, Jávor András egy hasonlattal érzékeltette az együttműködés lényegét:

„Úgy működünk, mint egy csavar, ami a helyére illeszkedik – a háttérben dolgozó tanárok, edzők és szakemberek biztosítják az üzemanyagot és a kenést a sikerekhez.”

A Debreceni Sportcentrum ügyvezető igazgatója, Becsky András személyes élményeit is megosztotta, kiemelve, hogy a Debreceni Egyetemmel való kapcsolat mindig innovációt és fejlődést hozott.

Ez az ünnep nemcsak a díjazottaké, hanem egy szélesebb közösségé is: az alázat, a munka és a kitartás mindannyiunk számára példát jelent

– mondta.