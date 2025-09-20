szeptember 20., szombat

Debreceni Egyetem Kiváló Sportolója Díj

12 perce

A Debreceni Egyetem legkiválóbb sportolóit ünnepelték a Nagyerdei Stadionban

Címkék#Debreceni Egyetem#díj#sport

Rengeteg nagyszerű eredményt értek el az intézmény hallgatói. A Debreceni Egyetem immár kilencedik alkalommal köszöntötte a legjobb sportolóit.

Haon.hu

A Debreceni Egyetem hagyományaihoz híven idén is a yoUDay-an köszöntötték az intézmény legkiemelkedőbb sportolóit a Kiváló Sportoló Díjátadón a Nagyerdei Stadion dísztermében szerdán. Az immár kilencedik alkalommal megrendezett eseményen köszöntőjében Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója hangsúlyozta: a sport egy igazi összekötő kapocs, Mint elmondta, idén 33-an részesültek a „Debreceni Egyetem Kiváló Sportolója Díjban”, közülük sokan a nemzetközi sportelit meghatározó szereplői. Emellett közel 160 hallgató ért el dobogós helyezést a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon (MEFOB), amely újra rangot ad az egyetemi sportnak. Külön figyelmet kaptak a sporttudomány területén kiemelkedő kutatók, valamint idén először két hallgató, akik tanulmányi teljesítményükért és szakmai elhivatottságukért vehettek át díjat.

A Debreceni Egyetem hagyományaihoz híven idén is a yoUDay-an köszöntötték a legkiemelkedőbb sportolókat a Kiváló Sportoló Díjátadón a Nagyerdei Stadionban..
A Debreceni Egyetem idén is jutalmazta a legjobb sportolókat a Kiváló Sportoló Díjátadón, köztük a világbajnok Battai Sugárt. A díjakat Balogh László (balról), Bácsné Bába Éva, Jávor András, Lóczi Lászlóné Kovács Marianna és Becsky András adták át. 
Forrás: Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem: közösség és kölcsönhatás

Balogh László kiemelte: a sport és a tanulás a két legjobb befektetés, ezt bizonyítja az is, hogy a Debreceni Egyetem a világ felsőoktatási intézményeinek legjobb két százalékába tartozik, és a FISU Healthy Campus minősítésben a legmagasabb, platinum fokozatot érte el.
Bácsné Bába Éva, a Gazdaságtudományi Kar stratégiai és kommunikációs dékánhelyettese arról beszélt, hogy az egyetem és hallgatói kölcsönösen erősítik egymást:

Mi olyan tudást adunk, amellyel a sportkarrier után is megálljátok a helyeteket a munkaerőpiacon, ti pedig a sikereitekkel öregbítitek az egyetem hírnevét

– fogalmazott.

A DEAC elnöke, Jávor András egy hasonlattal érzékeltette az együttműködés lényegét:

„Úgy működünk, mint egy csavar, ami a helyére illeszkedik – a háttérben dolgozó tanárok, edzők és szakemberek biztosítják az üzemanyagot és a kenést a sikerekhez.”
A Debreceni Sportcentrum ügyvezető igazgatója, Becsky András személyes élményeit is megosztotta, kiemelve, hogy a Debreceni Egyetemmel való kapcsolat mindig innovációt és fejlődést hozott.

Ez az ünnep nemcsak a díjazottaké, hanem egy szélesebb közösségé is: az alázat, a munka és a kitartás mindannyiunk számára példát jelent

– mondta.

A kiváló sportolóknak a díjakat Balogh László, Jávor András, Bácsné Bába Éva, valamint a DEAC ügyvezetője, Lóczi Lászlóné Kovács Marianna és Becsky András adták át.

  • Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság 
  • Vezetéknév    Keresztnév    Megnevezés    Versenyszám, súlycsoport stb.    Eredmény    Edző

Békési Gergő        Terep-akadályfutás    Férfi hallgató egyéni    1    
        Atlétika     1500 m    3    
        Rókaűzők        3    
        Félmaraton ffi váltó        3    
Burás Annamária        Úszó    100 m női pillangóúszás     1    
        Úszó    50 m női pillangóúszás    1    
        Úszó    200 m női vegyesúszás    2    
Kovács Ábel Barnabás         Súlyemelés    Férfi +109 kg    1    
Nouar Amina        Súlyemelés        1    
        Erőemelő    Női 76 kg    2    
Pósa Tamara Alexa         Súlyemelés    Női 49 kg    1    
Póta Cserne Panka        Sportlövészet    légpuska 20 lövés nő    1    Fleischer Bernadett
        Sportlövészet    légpuska vegyes csapat    2    
Pozsonyi Zita        Úszó    100 m női gyorsúszás    1    
        Úszó    50 m női gyorsúszás    1    
        Úszó    100 m női hátúszás    2    
Varga Zoltán        Triatlon    ffi oktató    1    
Yais Ahmad        Grappling    kezdő ffi GI 100 kg    1    
Amani Khalpey        cheerleading        1    Ócs Adrienn
Béres Babett        cheerleading        1    
Besenyei Boglárka        cheerleading        1    
Bujdosó Ákos        cheerleading        1    
Diószegi József Márk        cheerleading        1    
Fórián Réka Csenge        cheerleading        1    
Francsics Violetta        cheerleading        1    
Hajdu Adrienne Veronika        cheerleading        1    
Hajdu Zsófi        cheerleading        1    
Halácsi Csenge Letícia        cheerleading        1    
Juhász Flóra Lilla        cheerleading        1    
Kudzaiishe Wazara        cheerleading        1    
Laboda Balázs        cheerleading        1    
Lovas Marcell        cheerleading        1    
Lovas Miklós        cheerleading        1    
Matlag Dóra        cheerleading        1    
Ócs  Adrienn        cheerleading        1    
Puskás Julia Kiara        cheerleading        1    
Riczu Zsófia        cheerleading        1    
Sándor Anna Boglárka        cheerleading        1    
Sári Gréta        cheerleading        1    
Szegedi Fanni        cheerleading        1    
Szűcs Viktória Krisztina        cheerleading        1    
Tokai-Kiss Petra        cheerleading        1    
Kapás Janka         félmaraton női váltó        1    
        Rókaűzők        3    
Szilágyi Emese        félmaraton női váltó        1    
Szilágyi Iringó        félmaraton női váltó        1    
Bács Zalán Mihály        ffi futsal        1    Tihanyi Csaba
Bazsányi Péter        ffi futsal        1    Lente Lajos
Erdei Kristóf        ffi futsal        1    
Erdei Szabolcs        ffi futsal        1    
Kiss Máté        ffi futsal        1    
Komádi Benjamin        ffi futsal        1    
Lőrincz László        ffi futsal        1    
Molnár Szabolcs        ffi futsal        1    
Osztolykán Sándor        ffi futsal        1    
Porkoláb András        ffi futsal        1    
Szabó Ábel        ffi futsal        1    
Szatmári Ákos        ffi futsal        1    
Tóth Barna        ffi futsal        1    
Tóth Bertold        ffi futsal        1    
Vincze Szabolcs        ffi futsal        1    
Balázsi Ákos        Ffi kosárlabda        1    Nagy Lajos
Besenyei Bálint        Ffi kosárlabda        1    
Czermann Patrik        Ffi kosárlabda        1    
Csécsei Gergő        Ffi kosárlabda        1    
Hegedűs Brúnó        Ffi kosárlabda        1    
Hőgye Patrik        Ffi kosárlabda        1    
Horváth Botond        Ffi kosárlabda        1    
Kiss Kolos        Ffi kosárlabda        1    
Neuwirth Bence        Ffi kosárlabda        1    
Ságodi Róbert        Ffi kosárlabda        1    
Sipos Timót        Ffi kosárlabda        1    
Sólyom Bence        Ffi kosárlabda        1    
Turán Simon        Ffi kosárlabda        1    
Varga Ferenc        Ffi kosárlabda        1    
Varga Sándor        Ffi kosárlabda        1    
Várszegi Ádám        Ffi kosárlabda        1    
Foltin Vencel        floorball        1    Radványi Balázs
Fórián Balázs        floorball        1    
Gönczi Bence        floorball        1    
Orosz Ádám        floorball        1    
Praznovszky Pál        floorball        1    
Radványi Balázs        floorball        1    
Tarsoly Ádám        floorball        1    
Al Aqrabawi Omar Mohammad Ali         olimpiai 7-es rugby ffi        1    Aenab Hussain
Bardien Ebrahim         olimpiai 7-es rugby ffi        1    
Bikoko Harmony Anesu Robson         olimpiai 7-es rugby ffi        1    
Chidavaenzi Isaac        olimpiai 7-es rugby ffi        1    
Dóry Vilmos          olimpiai 7-es rugby ffi        1    
Mafara Ngonidzashe          olimpiai 7-es rugby ffi        1    
Mambo Nickson          olimpiai 7-es rugby ffi        1    
Masaya Robson         olimpiai 7-es rugby ffi        1    
Rubangakene Emmanuel          olimpiai 7-es rugby ffi        1    
Wambette Jordan Collin          olimpiai 7-es rugby ffi        1    
Wazara Kudzaiishe Joshua         olimpiai 7-es rugby ffi        1    
Pál Krisztina Márta        Sportlövészet    légpisztoly 20 lövés nő    2    Fleischer Bernadett
        Sportlövészet    légpuska 20 lövés nő    3    
        Sportlövészet    lépisztoly vegyes csapat    2    
        Sportlövészet    légpuska vegyes csapat    3    
Polgár János        Sportlövészet    légpisztoly 60 lövés ffi    2    
Szigetváry Bertalan        Grappling    haladó ffi NO GI 92 kg    2    
Umer Mohhamed        Grappling    kezdő ffi 71 kg GI    2    
Balázs Pál        ffi röplabda        2    Fodor Antal
Dorogi Máté        ffi röplabda        2    
Elleh Jonathan Chidi        ffi röplabda        2    
Kiss Imre        ffi röplabda        2    
Klacik Ádám        ffi röplabda        2    
Kókai Balázs        ffi röplabda        2    
Konyhás Kristóf        ffi röplabda        2    
Posta Barnabás        ffi röplabda        2    
Rácz Illés        ffi röplabda        2    
Szabó Márton        ffi röplabda        2    
Toma Gergely        ffi röplabda        2    
Váradi Szabolcs        ffi röplabda        2    
Barabás Bence        ffi tenisz    összevont ffi páros    2    
Varga Ákos        ffi tenisz    összevont ffi páros    2    
Kecskeméti Rebeka         olimpiai 7-es rugby női        2    Aenab Hussain
Lee Jiyeon          olimpiai 7-es rugby női        2    
Mica Tinotenda Fortune          olimpiai 7-es rugby női        2    
Mudondo Esther Doris         olimpiai 7-es rugby női        2    
Ndibazza Hilda Mary         olimpiai 7-es rugby női        2    
Obiakor Chikadoinaka Jessica         olimpiai 7-es rugby női        2    
Tasnádi Panna         olimpiai 7-es rugby női        2    
Vera Cruz Vieira Bessa Lwendzi Weza         olimpiai 7-es rugby női        2    
Zhanje Tanyaradzwa Dawn        olimpiai 7-es rugby női        2    
Maták Etele Zétény        sportlövészet    légpisztoly vegyes csapat    2    Fleischer Bernadett
Nagy Gábor        sportlövészet    légpisztoly vegyes csapat    2    
        sportlövészet    légpuska vegyes csapat    2    
Timkó Balázs        Sportlövészet    légpuska vegyes csapat    2    
Maródi Ádám        ffi kézilabda        2    Bíró Imre
Somodi-Hornyák Bence        ffi kézilabda        2    
Nagy Zétény        ffi kézilabda        2    
Tóth Máté        ffi kézilabda        2    
Bakó Ádám        ffi kézilabda        2    
Pethő Ákos        ffi kézilabda        2    
Szolnoki László        ffi kézilabda        2    
Tusják Márton        ffi kézilabda        2    
Kiss Roland        ffi kézilabda        2    
Mirkó László        ffi kézilabda        2    
Kerezsi Ádám        ffi kézilabda        2    
Csabai Barnabás Gergely        ffi kézilabda        2    
Hegedűs Patrik        ffi kézilabda        2    
Portik-Dobos Szabolcs        ffi kézilabda        2    
Cserkúti Bence        ffi kézilabda        2    
Kalmár Botond        ffi kézilabda        2    
Juhász Levente        ffi kézilabda        2    
Kiss Bálint        ffi kézilabda        2    
Bánszky Dániel        Grappling    haladó ffi NO GI 92 kg    3    
Bencző Balázs        Tenisz    Profi férfi egyéni    3    
        Tenisz    ffi páros    3    
Füzesi Marcell        Erőemelő    Férfi 93 kg    3    
Khedr Khaled        Erőemelő    Férfi 74 kg    3    
László Bence Tamás        tenisz    ffi profi egyéni    3    
        tenisz    ffi páros    3    
Oláh Flóra        Judo    Profi női -63 kg    3    
Tölgyes Dorottya        Asztalitenisz    Női egyéni    3    
        Asztalitenisz    női páros    3    
Török Richárd Zoltán        Súlyemelés    Férfi 89 kg    3    
Wladimir Danica        Judo    Profi női -63 kg    3    
Hudák Dorina        Asztalitenisz    Női páros    3    
Németh Bence        félmaraton ffi váltó        3    
Székely Levente         félmaraton ffi váltó        3    
        Rókaűzők        3    
Kása Szabolcs         Rókaűzők        3    
Kaszás László         Rókaűzők        3    
Kormány Zsuzsanna Katalin         Rókaűzők        3    
Mészáros Nóra         Rókaűzők        3    
Mezei Zsófia         Rókaűzők        3    
Papp Péter         Rókaűzők        3    
Poczok Márton         Rókaűzők        3    
Simai Györgyi         Rókaűzők        3    
Estovk István        Sportlövészet    légpuska vegyes csapat    3    Fleischer Bernadett
Szabó Viktória        Sportlövészet    légpuska vegyes csapat    3    
 

 

 

