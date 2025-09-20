12 perce
A Debreceni Egyetem legkiválóbb sportolóit ünnepelték a Nagyerdei Stadionban
Rengeteg nagyszerű eredményt értek el az intézmény hallgatói. A Debreceni Egyetem immár kilencedik alkalommal köszöntötte a legjobb sportolóit.
A Debreceni Egyetem hagyományaihoz híven idén is a yoUDay-an köszöntötték az intézmény legkiemelkedőbb sportolóit a Kiváló Sportoló Díjátadón a Nagyerdei Stadion dísztermében szerdán. Az immár kilencedik alkalommal megrendezett eseményen köszöntőjében Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója hangsúlyozta: a sport egy igazi összekötő kapocs, Mint elmondta, idén 33-an részesültek a „Debreceni Egyetem Kiváló Sportolója Díjban”, közülük sokan a nemzetközi sportelit meghatározó szereplői. Emellett közel 160 hallgató ért el dobogós helyezést a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon (MEFOB), amely újra rangot ad az egyetemi sportnak. Külön figyelmet kaptak a sporttudomány területén kiemelkedő kutatók, valamint idén először két hallgató, akik tanulmányi teljesítményükért és szakmai elhivatottságukért vehettek át díjat.
Debreceni Egyetem: közösség és kölcsönhatás
Balogh László kiemelte: a sport és a tanulás a két legjobb befektetés, ezt bizonyítja az is, hogy a Debreceni Egyetem a világ felsőoktatási intézményeinek legjobb két százalékába tartozik, és a FISU Healthy Campus minősítésben a legmagasabb, platinum fokozatot érte el.
Bácsné Bába Éva, a Gazdaságtudományi Kar stratégiai és kommunikációs dékánhelyettese arról beszélt, hogy az egyetem és hallgatói kölcsönösen erősítik egymást:
Mi olyan tudást adunk, amellyel a sportkarrier után is megálljátok a helyeteket a munkaerőpiacon, ti pedig a sikereitekkel öregbítitek az egyetem hírnevét
– fogalmazott.
A DEAC elnöke, Jávor András egy hasonlattal érzékeltette az együttműködés lényegét:
„Úgy működünk, mint egy csavar, ami a helyére illeszkedik – a háttérben dolgozó tanárok, edzők és szakemberek biztosítják az üzemanyagot és a kenést a sikerekhez.”
A Debreceni Sportcentrum ügyvezető igazgatója, Becsky András személyes élményeit is megosztotta, kiemelve, hogy a Debreceni Egyetemmel való kapcsolat mindig innovációt és fejlődést hozott.
Ez az ünnep nemcsak a díjazottaké, hanem egy szélesebb közösségé is: az alázat, a munka és a kitartás mindannyiunk számára példát jelent
– mondta.
A kiváló sportolóknak a díjakat Balogh László, Jávor András, Bácsné Bába Éva, valamint a DEAC ügyvezetője, Lóczi Lászlóné Kovács Marianna és Becsky András adták át.
Békési Gergő Terep-akadályfutás Férfi hallgató egyéni 1
Hoppá! Új szerepben Dzsudzsák Balázs! És nem is a pályán...