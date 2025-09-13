Csapatmunkával jött össze a győzelem a debreceni kéziseknek

Ugyan olykor döcögött a szekér (bár ez a szezon első bajnokiján természetes), ennek ellenére összejött a jó start a DEAC kézilabdacsapatának az NB I./B-ben. Mándi Norbert legénysége szombaton a Százhalombattát verte 32–26-ra a DESOK-ban.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A bajnoki 44. percében 20–16-ra vezettek a debreceniek, ám ezt követően a vendégek elővették a hét a hat elleni felállást, de ez a húzás szerencsére nem hozott fordulatot. A DEAC vasárnap a PLER-Budapest U21-es gárdájával csap össze a fővárosban – írja a klub honlapja, ahol a teljes tudósítás elolvasható.