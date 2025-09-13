Esélyesként várák az Újpest elleni bajnokit a debreceniek

A DEAC női futsalcsapata favoritként várhatja az Újpest elleni bajnokit, amit szombaton 16 órától rendeznek meg Kistarcsán.

– Meglepett, hogy a Tolna ilyen simán verte az újpestieket. Papíron könnyűnek ígérkezik a hétvégi összecsapás, de nem bízhatjuk el magunkat. Továbbra sem lehet teljes a keretünk, ennek ellenére elvárható tőlünk a három pont begyűjtése. Az első fordulóban a Nagykanizsával vívott meccs egyik pozitívuma az volt, hogy a nagy előny birtokában sem kényelmesedtünk el. A kanizsaiak elég szokatlan stílusban játszottak, szinte mindig a kapusuk lőtt, ám ezzel nem leptek meg minket – mondta Kopjári Liza, a DEAC kapua a klub honlapjának. A teljes nyilatkozat ide kattintva olvasható.