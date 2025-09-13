szeptember 13., szombat

Kornél névnap

15°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

57 perce

Esélyesként várák az Újpest elleni bajnokit a debreceniek

Címkék#DEAC#futsalcsapat#Kopjári Liza#Újpest

Kopjári Liza szerint a hiányzók ellenére is győznie kellene a DEAc alakulatának.

Haon.hu
Esélyesként várák az Újpest elleni bajnokit a debreceniek

A DEAC női futsalcsapata favoritként várhatja az Újpest elleni bajnokit

Forrás: DEAC-archív

A DEAC női futsalcsapata favoritként várhatja az Újpest elleni bajnokit, amit szombaton 16 órától rendeznek meg Kistarcsán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

– Meglepett, hogy a Tolna ilyen simán verte az újpestieket. Papíron könnyűnek ígérkezik a hétvégi összecsapás, de nem bízhatjuk el magunkat. Továbbra sem lehet teljes a keretünk, ennek ellenére elvárható tőlünk a három pont begyűjtése. Az első fordulóban a Nagykanizsával vívott meccs egyik pozitívuma az volt, hogy a nagy előny birtokában sem kényelmesedtünk el. A kanizsaiak elég szokatlan stílusban játszottak, szinte mindig a kapusuk lőtt, ám ezzel nem leptek meg minket – mondta Kopjári Liza, a DEAC kapua a klub honlapjának. A teljes nyilatkozat ide kattintva olvasható.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu