szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

17°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

2 órája

A szokatlan taktika ellenszerét is megtalálták

Címkék#Nagykanizsa#DEAC#futsalcsapat#Újpest

Quirikó Vivien szerint a DEAC alakulatában a fiatal reménységek is letették a névjegyüket a hétvégi bajnokin.

Haon.hu
A szokatlan taktika ellenszerét is megtalálták

A DEAC női futsalcsapata címvédőhöz méltó rajtot vett az NB I.-ben

Forrás: DEAC

A DEAC női futsalcsapata címvédőhöz méltó rajtot vett az NB I.-ben. Quirikó Vivien együttese az újonc Nagykanizsát 7-1-re verte szombaton a DESOK-ban. Játékosaink a szünetben 3-0-ra vezettek, de a kényelmes fór ellenére sem vettek vissza a második félidőben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Érdekesség, hogy a sima diadalból André Antónia, Fülöp Dia és Hardon Rita egyaránt két góllal vette ki a részét. A DEAC a második fordulóban az Újpest otthonában vizitál, az összecsapást szeptember 13-án rendezik meg – írja a klub honlapja, ahol a tejes beszámoló elolvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu