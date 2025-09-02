A szokatlan taktika ellenszerét is megtalálták

A DEAC női futsalcsapata címvédőhöz méltó rajtot vett az NB I.-ben. Quirikó Vivien együttese az újonc Nagykanizsát 7-1-re verte szombaton a DESOK-ban. Játékosaink a szünetben 3-0-ra vezettek, de a kényelmes fór ellenére sem vettek vissza a második félidőben.

Érdekesség, hogy a sima diadalból André Antónia, Fülöp Dia és Hardon Rita egyaránt két góllal vette ki a részét. A DEAC a második fordulóban az Újpest otthonában vizitál, az összecsapást szeptember 13-án rendezik meg – írja a klub honlapja, ahol a tejes beszámoló elolvasható.