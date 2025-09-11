1 órája
A hokisoknál is szigorúbb lett a „magyarszabály”, így vághat neki a DEAC a 2025/26-os idénynek!
Sok változás volt a keretben. Az Erste Liga idénye pénteken indul, a Debreceni EAC szeptember 14-én, vasárnap a Dunaújvárosi Acélbikákat látja vendégül 18.30-tól.
Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott csütörtökön a Teniszke II.-ben a Debreceni EAC jégkorongszakosztálya. Az eseményen a célokról, a játékoskeretről, és a résztvevők egyéb, a csapatot érintő információkat osztottak meg.
Vasárnap kezd a Debreceni EAC
A DEAC két nehéz év után az előző szezonban ismét hozta az eredményeket. A csapat – története során először – dobogós helyen (3.) végzett az Erste Liga alapszakaszában. Az OB I.-es bajnokság döntőjébe jutott, ahol 3-1-es összesítéssel maradt alul a Budapest Jégkorong Akadémia HC gárdájával szemben. A Magyar Kupa négyes döntőjében szintén kivívta a részvételt, végül a negyedik helyen végzett. Az Erste Liga negyeddöntőben erős ellenféllel, a későbbi ezüstérmes Csíkszeredával került össze a debreceni együttes, amely 4-1-es összesítéssel búcsúzott a további küzdelmektől, de összességében így is egy igazán sikeres idényt zárt.
A DEAC augusztus 4-én kezdte a jeges felkészülést, de előtte szárazedzéseket is tartott a szakmai stáb, illetve mindenki kapott egyéni edzéstervet. A csapat három felkészülési mérkőzést játszott: Iglóban, a szlovák Extraligás Spisska Nova Ves otthonában 3-2-re kaptak ki a fekete-fehérek, majd következett két hazai találkozó, a FEHA ellen 4-2-es vereséget szenvedett a DEAC, majd 7-2-re legyőzte az UTE gárdáját.
Az Erste Liga új, immár 18. idénye szeptember 12-én, pénteken indul, ám a DEAC csak vasárnap lép először jégre, hazai pályán a Dunaújvárosi Acélbikákat látja vendégül. Reményeink szerint a tavalyi szezonban nyújtott teljesítményt sikerül majd túlszárnyalni, és még szebb eredményekkel megörvendeztetni a szurkolókat.
Változás a keretben
Idén is történtek természetesen változások a keretben. Kozma Ferenc befejezte pályafutását, míg Dominik Novotny, Mihail Bucskin, Vojtech Kloz, Mihalik András, Jakabfy Csongor, Jakabfy Sámuel, Gőz Balázs, Alexander Stensson, Nyisztor Ákos és Mark Szmirnov máshol folytatja. Érkezett: Antek Tamás, Haranghy Bence, Jegor Mazsuga, Mártonffy Máté, Kirill Krutov, Molnár Zétény, Petar Simic, Szita Donát, Vlagyiszlav Kulesov. Két fiatal, Domán Péter és Révész Levente a következő szezonban is az első kerettel készül, hozzájuk további tehetséges játékosok csatlakozhatnak az utánpótlásból.
Minden adott ahhoz, hogy sikeresek legyenek
– Debrecenben fontos a mindennapokban is a sport. Rengeteg sportesemény van, sok jó klub működik. A jégkorong a DEAC-on keresztül az a szegmense a debreceni sportéletnek, ami a város és az egyetem kitűnő együttműködésén alapszik. A város részéről igyekszünk minden évben a költségvetési helyzethez képest biztosítani a szükséges forrásokat. A megfelelő infrastrukturális háttér megléte nem csupán az első osztályú csapat számára, hanem az utánpótlásképzéseben is nagyon fontos. Minden adott ahhoz, hogy még magasabb célokat tűzzün ki – fogalmazott Papp László, Debrecen polgármestere.
A Debreceni Egyetem kancellárja, Bács Zoltán visszaemlékezett, miszerint régre nyúlik vissza a város és az egyetem együttműködése Ennek eredménye, hogy sok NB I.-es csapat van Debrecenben. – Az egyik a DEAC jégkorongcsapata, mely tavaly szép sikereket ért el, ami jelzi, jó útra léptünk. Tudju, hogy nem olcsó sportág, és a sportolók és családjai sok áldozatot hoznak.
Külön öröm, hogy rengeteg utánpótláskorú játékosunk is van, a felnőttek között pedig sokan egyetemi hallgatók, javarészt a Gazdaságtudományi Kar diákjai, akik minden támogatást megkapnak, amely egybéként országosan is egyedülálló. Hetényi Zoltán példája is jól mutatja, hogy a sportolói pályafutás és a tanulás jól megfér egymás mellett. avaly ismét jó útra léptünk, reméljük ez folytatódik
– mondta a kancellár.
A II.-es csarnokban is készülhetnek
A cívisvárosban jelenleg közel 300 gyerek jégkorongozik. Számukra és a klub számára is örömhír, hogy a debreceni önkormányzat és a DEAC vezetői között történt többszöri egyeztetés után eldőlt, a következő szezontól a 2-es jégcsarnok is megnyitja kapuit, erre az akadémia megkapta az üzemeltetési támogatást a Magyar Jégkorong Szövetségtől. Ennek köszönhetően a szakemberek megfelelő minőségű és mennyiségű edzést tarthatnak a gyerekeknek, illetve a felnőttcsapatnak.
– Csodás évet zártunk tavaly úgy, hogy nagy küzdelmet folytattunk a fennmaradásért egy olyan energetikai helyzetben, amikor a jégkorong az egyik legdrágább sportágak közé tartozik. A felnőttek és az utánpótlás között egy olyan együttműködés alakult ki, melynek ugyan még az elején tartunk, de hosszútávon nagy reményeket fűzünk hozzá.
A DEAC Jégkorong Akadémia bekerült egy olyan támogatási környezetbe, amelynek nyomán a 2-es csarnokot is meg tudjuk nyitni. Eljutottunk oda, hogy a debreceni jégkorongozás elinduljon egy nagyon szép úton
– fogalmazott Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, a DEAC ügyvezetője.
Az előző szezonban a DEAC Jégkorong Akadémia legidősebb korosztálya remek szezon zárt, hiszen ezüstérmes lett az U21-es Magyar Kupában. Az osztrák ligában a rájátszást ugyan nem érte el a csapat, de a helyosztók során a tabella élén végzett. Ez a korosztály a következő szezonban a felnőtt másodosztályban, az Andersen Ligában és a Nemzetközi Egyetemi Bajnokságban indul, utóbbiban olyan lengyel és szlovák csapatok vesznek részt, amelyek játékosai hallgatói vagy egyéb tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A cél, hogy színvonalas mérkőzéseket tudjon vívni a csapat, mert ez a fiatal játékosok fejlődését szolgálja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Óvatosan fogalmaztak
Vaszjunyin Artyom vezetőedző szerint sikeres szezon van a hátuk mögött, ennek elenére mégsem lehetnek teljes mértékben elégedettek. – Idén még jobb teljesítménnyel szeretnénk előrukkolni, a keretünket is ennek megfelelően próbáltuk kialakítani.
Olyan játékosokat igazoltunk, akik a segítségünkre lehetnek. Sok fiatal hokisunk van, akikben ott rejlik a potenciál. Az új idényre elvárás magunkkal szemben a még jobb szereplés, de ilyenkor még óvatosan kell fogalmazni, mert nem ismertek az erőviszonyok
– ecsetelte a DEAC mestere, aki hozzátette, még nem teljesen tudja, milyenek az erőviszonyok, ezért úvatosa fogalmaz.
Ugyanakkor arról is beszélt, hogy az OB I.-ben szigorították, hogy nem lehet annyi légiós, mint eddig volt. A visszatérő Vlagyiszlav Kulesov például magyar állampolgársággal is rendelkezik ez pedig nagy előny.
Mihalik Gergő, a Debreceni Egyetem jégkorongcsapatának játékosa elmondta, mindenki várja már a rajtot, hogy a szurkolóik előtt mutathassák meg magukat. – A csapat magja egyben maradt, az újak is beilleszkedtek, a jó hangulat, az összetartás, ami jellemző volt ránk, megmaradt, ami nagy erősségünk lehet. A célokat illetően azt mondhatom, mindenkiben buzog a bizonyítási vágy, minél jobb és eredményesebb játékkal szeretnénk előrukkolni minden sorozatban, ahol elindulunk – zárta mondandóját.
A DEAC 2025/2026-os kerete
- Kapusok: Antek Tamás, Hetényi Zoltán, Szeles Martin
- Védők: Bukor Rajmund, Dobmayer Dominik, Domán Péter, Haranghy Bence, Jegor Mazsuga, Mártonffy Máté, Nyikita Usztinenko, Phil Kiss, Tarasz Jeliszejev
- Támadók: Anton Senfeld, Ilja Culigin, Jevgenyij Mozer, Kirill Krutov, Kirils Galoha, Kreisz Brúnó, Mihalik Gergő, Molnár Zétény, Petar Simic, Révész Levente, Szita Donát, Vlagyiszlav Kulesov
Gólgála, kapusparádé és piros lap – így alakult a DVSC Schaeffler hazai idénynyitója! – fotókkal