A hokisoknál is szigorúbb lett a „magyarszabály”, így vághat neki a DEAC a 2025/26-os idénynek!

Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott csütörtökön a Teniszke II.-ben a Debreceni EAC jégkorongszakosztálya. Az eseményen a célokról, a játékoskeretről, és a résztvevők egyéb, a csapatot érintő információkat osztottak meg.

Mihalik Gergő (a Debreceni EAC játékosa) és Vaszjunyin Artyom (a Debreceni EAC vezetőedzője)

Fotó: Katona Ákos

Vasárnap kezd a Debreceni EAC

A DEAC két nehéz év után az előző szezonban ismét hozta az eredményeket. A csapat – története során először – dobogós helyen (3.) végzett az Erste Liga alapszakaszában. Az OB I.-es bajnokság döntőjébe jutott, ahol 3-1-es összesítéssel maradt alul a Budapest Jégkorong Akadémia HC gárdájával szemben. A Magyar Kupa négyes döntőjében szintén kivívta a részvételt, végül a negyedik helyen végzett. Az Erste Liga negyeddöntőben erős ellenféllel, a későbbi ezüstérmes Csíkszeredával került össze a debreceni együttes, amely 4-1-es összesítéssel búcsúzott a további küzdelmektől, de összességében így is egy igazán sikeres idényt zárt.

A DEAC augusztus 4-én kezdte a jeges felkészülést, de előtte szárazedzéseket is tartott a szakmai stáb, illetve mindenki kapott egyéni edzéstervet. A csapat három felkészülési mérkőzést játszott: Iglóban, a szlovák Extraligás Spisska Nova Ves otthonában 3-2-re kaptak ki a fekete-fehérek, majd következett két hazai találkozó, a FEHA ellen 4-2-es vereséget szenvedett a DEAC, majd 7-2-re legyőzte az UTE gárdáját.

Az Erste Liga új, immár 18. idénye szeptember 12-én, pénteken indul, ám a DEAC csak vasárnap lép először jégre, hazai pályán a Dunaújvárosi Acélbikákat látja vendégül. Reményeink szerint a tavalyi szezonban nyújtott teljesítményt sikerül majd túlszárnyalni, és még szebb eredményekkel megörvendeztetni a szurkolókat.

Változás a keretben

Idén is történtek természetesen változások a keretben. Kozma Ferenc befejezte pályafutását, míg Dominik Novotny, Mihail Bucskin, Vojtech Kloz, Mihalik András, Jakabfy Csongor, Jakabfy Sámuel, Gőz Balázs, Alexander Stensson, Nyisztor Ákos és Mark Szmirnov máshol folytatja. Érkezett: Antek Tamás, Haranghy Bence, Jegor Mazsuga, Mártonffy Máté, Kirill Krutov, Molnár Zétény, Petar Simic, Szita Donát, Vlagyiszlav Kulesov. Két fiatal, Domán Péter és Révész Levente a következő szezonban is az első kerettel készül, hozzájuk további tehetséges játékosok csatlakozhatnak az utánpótlásból.