Dániában állt rajthoz a debreceni versenyző – videóval

Klepács Barna, a DSI extrémsport-szakosztályának versenyzője szeptember 5-én, pénteken áll rajthoz a Dániában megrendezett Trial Európa-bajnokságon – tájékoztatta a Haont Vígh Tamás, szakosztály-elnök.

Vígh Tamás a napokban a Haon podcast-műsorában beszélt a Debreceni Extrémsport Park idei szezonjáról, de beszámolt a helyi extrémsport aktualitásairól is, köztük a dániai versenyre való felkészülésről. Az adást itt hallgathatod meg: