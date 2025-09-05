szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

31°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi sport

1 órája

Dániában állt rajthoz a debreceni versenyző – videóval

Címkék#DSI#Debreceni Extrémsport Park#Klepács Barna#Trial Európa-bajnokság

Haon.hu

Klepács Barna, a DSI extrémsport-szakosztályának versenyzője szeptember 5-én, pénteken áll rajthoz a Dániában megrendezett Trial Európa-bajnokságon – tájékoztatta a Haont Vígh Tamás, szakosztály-elnök.

Vígh Tamás a napokban a Haon podcast-műsorában beszélt a Debreceni Extrémsport Park idei szezonjáról, de beszámolt a helyi extrémsport aktualitásairól is, köztük a dániai versenyre való felkészülésről. Az adást itt hallgathatod meg:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu