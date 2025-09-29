szeptember 29., hétfő

Torna

24 perce

Jól szerepelt a DEAC klasszisa

Címkék#DEAC#Waberer ’ s Torna Challenge Világkupa#tornász#Szilágyi Nikolett

Haon.hu

– Hétvégén zajlott a 38 ország tornászait felvonultató Waberer’s Torna Challenge Világkupa, amelynek Szombathely adott otthont. A DEAC tornásza, Szilágyi Nikolett hosszabb kihagyás után, sérülésből visszatérve két szeren, talajon és gerendán indult. Figyelembe véve, hogy a debreceni versenyző még nemrég tud csak teljes értékű munkát végezni, nem a legerősebb elemeket mutatta be. Talajon kicsit elszökkent, de összességében szépen teljesített és a 17. helyen zárt a népes, 40 fős mezőnyben. Gerendán remek eredményt produkált, csak nagyon pici hiányzott, hogy a nyolcas döntőbe jusson, végül a 9. helyen zárt – írta a deac.hu. 

 

