Jól szerepelt a DEAC klasszisa

– Hétvégén zajlott a 38 ország tornászait felvonultató Waberer’s Torna Challenge Világkupa, amelynek Szombathely adott otthont. A DEAC tornásza, Szilágyi Nikolett hosszabb kihagyás után, sérülésből visszatérve két szeren, talajon és gerendán indult. Figyelembe véve, hogy a debreceni versenyző még nemrég tud csak teljes értékű munkát végezni, nem a legerősebb elemeket mutatta be. Talajon kicsit elszökkent, de összességében szépen teljesített és a 17. helyen zárt a népes, 40 fős mezőnyben. Gerendán remek eredményt produkált, csak nagyon pici hiányzott, hogy a nyolcas döntőbe jusson, végül a 9. helyen zárt – írta a deac.hu.