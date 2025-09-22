szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sakk

2 órája

24 órát játszanak majd a DEAC sakkozói

Címkék#DEAC#gtk#Debrecen#sakk

Haon.hu

Ugyan még több mint egy hónap van a kezdetéig, de már most negyven elhivatott sakkozó jelezte nevezési szándékát a DEAC kihívásokban gazdag versenyére, aminek a Böszörményi úti campuson található GTK-épülete ad otthont. A kiírásnak megfelelően kettő az egyben sakkverseny lesz Debrecenben az egyetemi sakk-klub szervezésében Az első 8 óra (25 sakkparti) nemzetközi szövetséghez bejelentett, értékszámot változtató verseny, amin akár azok a 6-8 vagy 70-80 évesek is indulhatnak, akiknek a 24 órás kihívás még vagy már soknak bizonyul. Az első 25 forduló eredménye viszont beleszámít a 24 órán át maradók eredményébe. Egy nap alatt 100-110 sakkparti zajlik majd 5-5 perces villámpartikkal. A verseny nagy látványosság, így szeretettel várjuk nézők, szülők, amatőr sakkozók jelentkezését és a média megjelenését is.

Nevezni Áts Lászlónál lehet [email protected] címen. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu