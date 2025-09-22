24 órát játszanak majd a DEAC sakkozói

Ugyan még több mint egy hónap van a kezdetéig, de már most negyven elhivatott sakkozó jelezte nevezési szándékát a DEAC kihívásokban gazdag versenyére, aminek a Böszörményi úti campuson található GTK-épülete ad otthont. A kiírásnak megfelelően kettő az egyben sakkverseny lesz Debrecenben az egyetemi sakk-klub szervezésében Az első 8 óra (25 sakkparti) nemzetközi szövetséghez bejelentett, értékszámot változtató verseny, amin akár azok a 6-8 vagy 70-80 évesek is indulhatnak, akiknek a 24 órás kihívás még vagy már soknak bizonyul. Az első 25 forduló eredménye viszont beleszámít a 24 órán át maradók eredményébe. Egy nap alatt 100-110 sakkparti zajlik majd 5-5 perces villámpartikkal. A verseny nagy látványosság, így szeretettel várjuk nézők, szülők, amatőr sakkozók jelentkezését és a média megjelenését is.

Nevezni Áts Lászlónál lehet [email protected] címen.