A harmadik helyen végzett a DEAC a fővárosban

Fodor Antal vezetőedző szerint a torna hasznos információkat nyújtott az ellenfelekről.

A harmadik helyen végzett a DEAC a fővárosban

A DEAC harmadik helyen végzett egy budapesti felkészülési tornán vasárnap

Forrás: DEAC-archív

A Debreceni Egyetem férfi röplabdacsapata, a DEAC, a harmadik helyen végzett egy budapesti felkészülési tornán vasárnap, amelyen az új idényre készültek. Fodor Antal vezetőedző szerint a torna hasznos információkat nyújtott az ellenfelekről. A csapat nem teljes kerettel vett részt, mivel Remete László, Kókai Balázs és Dorogi Máté sem állt rendelkezésre.

Az első mérkőzésen a MAFC ellen 3:0-s vereséget szenvedtek, bár az első két szettben csak minimális különbséggel maradtak alul. A Szolnok elleni összecsapást viszont 3:1-re megnyerték, annak ellenére, hogy Fodor Antal főként a cserejátékosokat szerepeltette. A torna zárásaként a házigazda TFSE ellen nagy csatában, 3:2-re alulmaradtak, így a harmadik helyet szerezték meg a viadalon. A teljes beszámoló ide kattintva olvasható.

 

