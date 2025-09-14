szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Idegenben jutott tovább a DEAC a Magyar Kupában!

Címkék#Magyar Kupában#DEAC#PMFC

Haon.hu

Magabiztos játékkal, 2–0-ra győzte le idegenben a DEAC a PMFC gárdáját, így az egyetemisták várhatják a Magyar Kupa negyedik fordulójának sorsolását, ami vasárnap este lesz. A debreceni csapat tudósítása itt olvasható.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

MOL Magyar Kupa, 3. forduló
PMFC–DEAC 0–2 (0–1)
DEAC: Ratku R. – Hercku A., Ujvárosi Á., Lénárt Gá. – Soltész J., Jankelic I., Kovács K. (Lakatos B., 46.), Sándor T. (Vincze Á., 82.), Török L. (Tomola P., 74.) – Lénárt Ge. (Papp G. B., 60.), Fekete V. (Tóth D., 82.). Vezetőedző: Urbin Péter.
Gól: Török L. (15.), Lénárt Ge. (48.)

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu