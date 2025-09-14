Labdarúgás
2 órája
Idegenben jutott tovább a DEAC a Magyar Kupában!
Magabiztos játékkal, 2–0-ra győzte le idegenben a DEAC a PMFC gárdáját, így az egyetemisták várhatják a Magyar Kupa negyedik fordulójának sorsolását, ami vasárnap este lesz. A debreceni csapat tudósítása itt olvasható.
MOL Magyar Kupa, 3. forduló
PMFC–DEAC 0–2 (0–1)
DEAC: Ratku R. – Hercku A., Ujvárosi Á., Lénárt Gá. – Soltész J., Jankelic I., Kovács K. (Lakatos B., 46.), Sándor T. (Vincze Á., 82.), Török L. (Tomola P., 74.) – Lénárt Ge. (Papp G. B., 60.), Fekete V. (Tóth D., 82.). Vezetőedző: Urbin Péter.
Gól: Török L. (15.), Lénárt Ge. (48.)
