Idegenben jutott tovább a DEAC a Magyar Kupában!

Magabiztos játékkal, 2–0-ra győzte le idegenben a DEAC a PMFC gárdáját, így az egyetemisták várhatják a Magyar Kupa negyedik fordulójának sorsolását, ami vasárnap este lesz. A debreceni csapat tudósítása itt olvasható.

