A továbbjutás reményében utazik Pécsre a DEAC

Folytatja szereplését a MOL Magyar Kupában a DEAC labdarúgócsapata. Urbin Péter legénységére hosszú túra vár, hiszen a harmadik fordulóban a Pécsi Mecsek FC otthonában lesz jelenése. Az összecsapást szeptember 13-án, szombaton 17 órától rendezik a PMFC Stadionban, áll a debreceniek honlapján.

– Kellett a múlt hétvégi bajnoki siker, jót tett a fiúknak a győzelem, így kicsit nyugodtabban készülhettünk a kupameccsre – kezdte Urbin Péter, a DEAC vezetőedzője. – Már pénteken útra kelünk és ott alszunk. Egy jó csapattal fogunk találkozni, kiváló erőfelmérő vár ránk. Szeretnénk továbbjutni, ami nem lesz egy egyszerű feladat, de azt gondolom, lehetünk bátrak és bizakodóak, mert a csapatban megvan az a kvalitás, hogy idegenben is tudunk mérkőzést nyerni. Kupameccs lévén benne van, hogy hosszabbítás is lehet, vagy akár tizenegyespárbaj, úgyhogy próbálunk mindenre felkészülni – bizakodott a fekete-fehérek mestere.