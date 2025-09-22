szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Döntetlent játszott a DEAC labdarúgócsapata

Címkék#Debreceni Egyetem#Cigánd#Urbin Péter#DEAC

Haon.hu

Álmosan indult a Cigánd-DEAC találkozó, nem rontottak ajtóstul a házba a felek, az első húsz percben jobbára mezőnyben folyt a játék. Jól ismerik egymást a csapatok, a nyári felkészülés során találkoztak már, illetve a Magyar Kupában is, mindkét ütközeten a Debreceni Egyetem alakulata bizonyult jobbnak, ennek ellenére számítani lehetett rá, hogy kiélezett küzdelmet vívnak majd a gárdák – írta a deac.hu. 

A teljes tudósítást itt olvashatja. 

NB III Északkeleti csoport, 8. forduló

Bacsó Beton-Cigánd SE-DEAC 2-2 (0-1)

DEAC: Ratku R. – Herczku A., Vincze Á., Ujvárosi Á. – Sándor T. (Papp G. B., 62.), Kelemen Zs. (Tar K., 73.), Soltész J., Jankelic I., Török L. – Fekete V. (Lakatos B., 73.), Lénárt Ge. (Tóth D., 88.). Vezetőedző: Urbin Péter.

Gól: Mrva P. (47.), Balogh A. (57.), illetve Fekete V. (45+2.), Ujvárosi Á. (55.) 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu