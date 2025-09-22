3 órája
Döntetlent játszott a DEAC labdarúgócsapata
Álmosan indult a Cigánd-DEAC találkozó, nem rontottak ajtóstul a házba a felek, az első húsz percben jobbára mezőnyben folyt a játék. Jól ismerik egymást a csapatok, a nyári felkészülés során találkoztak már, illetve a Magyar Kupában is, mindkét ütközeten a Debreceni Egyetem alakulata bizonyult jobbnak, ennek ellenére számítani lehetett rá, hogy kiélezett küzdelmet vívnak majd a gárdák – írta a deac.hu.
A teljes tudósítást itt olvashatja.
NB III Északkeleti csoport, 8. forduló
Bacsó Beton-Cigánd SE-DEAC 2-2 (0-1)
DEAC: Ratku R. – Herczku A., Vincze Á., Ujvárosi Á. – Sándor T. (Papp G. B., 62.), Kelemen Zs. (Tar K., 73.), Soltész J., Jankelic I., Török L. – Fekete V. (Lakatos B., 73.), Lénárt Ge. (Tóth D., 88.). Vezetőedző: Urbin Péter.
Gól: Mrva P. (47.), Balogh A. (57.), illetve Fekete V. (45+2.), Ujvárosi Á. (55.)
