Döntetlent játszott a DEAC labdarúgócsapata

Álmosan indult a Cigánd-DEAC találkozó, nem rontottak ajtóstul a házba a felek, az első húsz percben jobbára mezőnyben folyt a játék. Jól ismerik egymást a csapatok, a nyári felkészülés során találkoztak már, illetve a Magyar Kupában is, mindkét ütközeten a Debreceni Egyetem alakulata bizonyult jobbnak, ennek ellenére számítani lehetett rá, hogy kiélezett küzdelmet vívnak majd a gárdák – írta a deac.hu.

A teljes tudósítást itt olvashatja.