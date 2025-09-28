Durva: verekedés a DEAC meccsén – videó!

Még pénteken a jégkorong Erste-ligában az utolsó percben egyenlítő Újpest szétlövés után 4-3-ra legyőzte az előző idényben ob I-es ezüstérmes DEAC-ot. A mérkőzés végén kitört verekedést Szalma Zsolt, az Újpest és Jevgenyij Mozer, a Debrecen csatára között a liga fegyelmi bizottsága ma szankcionálta. Mindkét játékos két-két mérkőzésre szóló eltiltást kapott – írta a magyarnemzet.hu.

A verekedés videón: