Jégkorong
1 órája
Durva: verekedés a DEAC meccsén – videó!
A debreceni jégkorongosok az Újpest ellen játszottak.
Még pénteken a jégkorong Erste-ligában az utolsó percben egyenlítő Újpest szétlövés után 4-3-ra legyőzte az előző idényben ob I-es ezüstérmes DEAC-ot. A mérkőzés végén kitört verekedést Szalma Zsolt, az Újpest és Jevgenyij Mozer, a Debrecen csatára között a liga fegyelmi bizottsága ma szankcionálta. Mindkét játékos két-két mérkőzésre szóló eltiltást kapott – írta a magyarnemzet.hu.
A verekedés videón:
