DEAC: Kötelező győzelem előtt a futballisták?

– Az újonc létére eddig egészen meggyőző teljesítményt nyújtó Gödöllő lesz a DEAC soron következő ellenfele az NB III kilencedik fordulójában. A korábbi NB I-es játékos, Sipeki István vezette pesti egylet tíz ponttal a nyolcadik helyen áll az Északkeleti csoport tabelláján, három meccsüket behúzták, egyszer remiztek és négyszer alulmaradtak a bajnokság eddigi részében. A Gödöllő a maga 17 találatával igen gólerősnek számít a mezőnyben, viszont a védelmük nem tűnik túl acélosnak, riválisaik tizenötször vették be a kapujukat. A csapatot erősíti az a Nagy Dániel, aki többek között az Újpestben és a Ferencvárosban is játszott, illetve a válogatottban is bemutatkozott. Házi gólkirályuk az öt találatot szerző Koziorowski Richárd, aki ezzel az összesített ranglistán az ötödik helyen áll – írta a deac.hu.