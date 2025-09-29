Győzött a DEAC labdarúgócsapata

– Az NB III-as újonc Gödöllő együttese látogatott a Dóczy utcai sportcampusra vasárnap délután. Már az elejétől egyértelmű volt a hazai dominancia, ami a 10. percben érett góllá, Papp G. Benedek csavart be egy szabadrúgást védhetetlenül. Pár minutummal később nem sok hiányzott az újabb debreceni találathoz, Fekete Vince készített le Lakatos Benjaminnak, aki a kapu elé ívelt, Soltész János ajtó-ablak helyzetben bólintott mellé. A folytatásban kicsit leült a meccs, nem voltak olyan lendületesek a DEAC támadásai, de a rivális sem tudott veszély lenni Ratku Roland kapujára – írta a deac.hu.

