Rosszul kezdték az idényt a DEAC kosarasai

– Huszonnégy pontos vereséget szenvedett a DEAC kosárlabdacsapata az Endo Plus Service-Honvéd elleni hazai szezonnyitón. A vendégek az első perceket leszámítva végig kontrollálták a mérkőzést, és ilyen arányban is teljesen megérdemelt sikert arattak. Az előző kiírásban az 5. helyen végző Debreceni Egyetem a 10. pozícióban záró Budapesti Honvédot fogadta a szezon első mérkőzésén. A szezon első kosarát a hajdúságiak egyik új érkezője, Trey Wade szerezte, Osztojics és Kovács dupláival pedig két perc elteltével már 6-0 állt az eredményjelzőn. Ezt követően azonban a vendégek átvették az irányítást, légiósaik hatékony játékának köszönhetően pedig egy 12-2-s periódust produkáltak, Pethő Ákos ki is kérte első taktikai szünetét a negyed felénél (8-14) – írta a deac.hu.

A teljes tudósítást itt olvashatja.