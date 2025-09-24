Hányadik hely az idei cél a DEAC kosárcsapatánál?

Szeptember utolsó hétvégéjén elrajtol a 2025/2026-os első osztályú férfi kosárlabda bajnokság. A DEAC együttese hazai pályán kezdi meg a szereplést, az ellenfél szombaton 18 órától a Budapesti Honvéd lesz az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.

A DEAC szezonnnyitó sajtótájékoztatóján: Pethő Ákos, Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, Becsky István, Mócsán Bálint

Fotó: Katona Ákos

Változás a DEAC-nál

A Debreceni Egyetem kerete alaposan átalakult a nyár folyamán, hiszen az előző kiirást az 5. helyen záró gárdából hatan is távoztak, pótlásukról azonban gondoskodott a klub a holtszezon során. A vezetőedzői pozíció tekintetében ugyanakkor az állandóság mellett döntött a vezetőség: a jó szereplésnek köszönhetően Pethő Ákos idény végéig szóló szerződését további egy évvel hosszabbították meg. Munkáját továbbra is Jávor Barna segiti majd, ám egy új arccal is bövül a szakmai stáb, hiszen a korábbi debreceni vezetőedző, Kovács Adrian testvére, Kovács Márk a másodosztályban induló U23-as együttes irányítása mellett az első csapat felkészítésében is részt vesz.

Az új szabályok értelmében ettől az idénytől csak maximum három külföldi tartózkodhat egyszerre a pályán.

A DEAC augusztus 11-én kezdődő felkészülése nem volt éppen zökkenőmentes, hiszen több sérülés és betegség is nehezítette Pethő Ákos dolgát. Marcus Tyus családi okok miatt, Kovács Ákos sérülés miatt, Pongó Máté pedig térdproblémák miatt volt kénytelen kihagyni edzőmérkőzéseket, ráadásul utóbbi végül műtétre is szorult, így novemberig biztosan nem lesz bevethető. Az edzőmeccsek sora ennek ellenére jól indult, egy hazai tornagyőzelem után tartalékosan is kis híján sikerült elkapni a Bajnokok Ligája-induló Nagyváradot, majd a Sitku Emő Emléktornáról egy bronzéremmel tért haza a csapat. Ezt követően azonban Szerbiában mindhárom találkozójukat elvesztették Mócsán Bálinték, a Szeged elleni főpróba pedig az ellenfél kérésére elmaradt, igy az alapozás összességében nem nevezhető ideálisnak.

Ezt várják az új szezontól

A klub szerdai szezonnyitó sajtótájékoztatóján Lóczi Lászlóné Kovács Marianna ügyvezető leszögezte: a kosárlabda továbbra is kiemelt sportág a Debreceni Egyetem és a DEAC számára. – Az egyik legfontosabb küldetésünk, hogy az egyetemista sportolók profi csapatokban is egyre nagyobb lehetőséget kapjanak. Bár ez egy hosszú folyamat, a kosárlabda-szakosztályunk ebben is nagyon sikeres.

Bízunk benne, hogy ez az építkezés tovább folytatódik

– fejtette ki, hozzátéve, ilyen pozitív, kulturált és támogató szurkolói közössége nagyon kevés csapatnak van.

Becsky István szakosztályvezető Pethő Ákos vezetőedző szerződésének meghosszabbításával kapcsolatban elmondta: nem is volt kérdés a közös folytatás.

– Az U18-as csapatunk, majd később a B-csoportos gárdánk irányítása után Ákos a felnőtteknél is megkapta a bizalmat, és élt is vele úgy, hogy a fiatalok is sok lehetőséget kaptak.

A helyezéseket tekintve a tavalyi évhez hasonló eredményekkel, a negyedik-ötödik hellyel már elégedettek lennénk, de a legfontosabb feladat, hogy a tehetségeink szintet tudjanak lépni

– állította, majd hozzátette, örülne, ha a csapat a Magyar Kupában a legjobb négy közé jutna.

Pethő Ákos közölte, szeretnék folytatni a tavaly megkezdett munkát, bízik a fiatalokban.

– Nyilván benne lesz a játékunkban a hullámzás, de készülünk erre, próbáljuk kinyújtani a pályán töltött perceiket. Mentorszerepben ezáltal nagyobb feladat hárul majd a tapasztaltabb magyar játékosokra, de mivel az új szabályok értelmében maximum három külföldi tartózkodhat egyszerre a pályán, így a játékban nagyobb teher lesz majd rajtuk – hangoztatta a DEAC mestere.