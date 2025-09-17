Egykor horrorsérülést szenvedett, most megvált tőle a DEAC

A 2025/2026-os szezontól máshol folytatja pályafutását Garamvölgyi Ákos, miután a klub és a játékos közös megegyezéssel szerződést bontott, írja a deac.hu. Mint ismert, az erőcsatár 2022-ben tért vissza nevelőegyesületéhez, nagyszerű formában volt, de 2023 májusában horrorsérülést szenvedett, így jó ideig nem volt bevethető. Az elmúlt három szezonban összesen 66 mérkőzésen lépett pályára.

– Nem titok, hogy az előttünk álló időszakban szeretnénk jóval nagyobb lehetőséget biztosítani a fiataloknak, hiszen az utánpótlásunk tekintetében minden idők legsikeresebb szezonja van a hátunk mögött. Éppen ezért leültünk Ákossal átbeszélni a jövőt, aki megértő volt a kialakult helyzettel kapcsolatban.

Sokáig a kölcsönadás volt terítéken, de végül a szerződésbontás mellett döntöttünk

– foglalta össze a játékos távozását Becsky István szakosztályvezető.