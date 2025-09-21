szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

29°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Nagy győzelem a DEAC kéziseitől

Címkék#DEAC#Cegléd#Mándi Norbert#kézilabdacsapat

Haon.hu

– A DEAC kézilabdacsapata az előző héten fájó vereségbe szaladt bele a PLER-Budapest U21 otthonában. A kisiklás után Mándi Norbert legénysége szombaton a Cegléd elleni hazai bajnokin javíthatott. Két kör után a cívisvárosiak és a Pest vármegyeiek is 2-2 egységgel rendelkeztek. Erről a pontszámról szerencsére együttesünk mozdult el – írta a deac.hu. 

A rangadót 36–24-re a debreceniek nyerték, a teljes tudósítást ide kattintva olvashatja. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu