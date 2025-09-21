Nagy győzelem a DEAC kéziseitől

– A DEAC kézilabdacsapata az előző héten fájó vereségbe szaladt bele a PLER-Budapest U21 otthonában. A kisiklás után Mándi Norbert legénysége szombaton a Cegléd elleni hazai bajnokin javíthatott. Két kör után a cívisvárosiak és a Pest vármegyeiek is 2-2 egységgel rendelkeztek. Erről a pontszámról szerencsére együttesünk mozdult el – írta a deac.hu.

A rangadót 36–24-re a debreceniek nyerték, a teljes tudósítást ide kattintva olvashatja.