Kézilabda

29 perce

Idegenben győzött a DEAC kézilabdacsapata

Címkék#DEAC#NB I / B#Vida Lázár#Mándi Norbert

Haon.hu

– Hosszú út várt a DEAC kézilabdázóira, hiszen vasárnap Pécsen játszottak az NB I/B negyedik fordulójában. Az újonc és sereghajtó PTE-PEAC az első három fellépésén nem tudott pontot szerezni, ezzel szemben Mándi Norbert legénysége egy vereség mellett már kétszer nyert. Vida Lázár góljával indult a meccs, erre a harmadik minutum végén Kurucz Máté válaszolt. Jobbátlövőnk villanása után jött nálunk egy bő hat percig tartó gólcsend, ezt Hegedűs Patrik törte meg (3-2). Aztán a 15. percben a meccsen először már mi álltunk jobban, Tóth Máté jó lövésével 4-5 szerepelt a kijelzőn. Kicsit később Csabai Gergely értékesítette a helyzetét, ezzel a megoldással pedig kettővel vezettünk (6-8). Csabai a szünet előtt megint megvillant, így kétgólos fórral mehettünk az öltözőbe (9-11) – írta a deac.hu. 

A teljes tudósítást itt olvashatja. 

 

