Jégkorong
1 órája
Szétlövés döntött a Megyeri úton a DEAC meccsén
Egy ponttal kellett megelégednie a debrecenieknek az Újpest elleni, sok izgalmat tartogató őrült meccs végén.
Forrás: DEAC
Hiába kezdte kiválóan az újpesti vendégjátékát pénteken este a DEAC Erste Ligás jégkorongcsapata, szétlövésben alulmaradt, így egy ponttal gazdagodott.
Az egyetemisták számára vasárnap hazai pályán folytatódik a bajnokság, a DVTK érkezik a Debreceni Jégcsarnokba 18.30-tól – írta gárda honlapja, ahol a teljes beszámoló elolvasható.
|Erste Liga – alapszakasz
UTE-DEAC 4-3 (0-2, 1-0, 2-1, 0-0) – szétlövés után
Gól: Dansereau, Golod, Burzan, illetve Krutov, Mozer, Culigin
