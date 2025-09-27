szeptember 27., szombat

Jégkorong

1 órája

Szétlövés döntött a Megyeri úton a DEAC meccsén

Címkék#DEAC Jégkorong Erste Liga#deac#deac jégkorong

Egy ponttal kellett megelégednie a debrecenieknek az Újpest elleni, sok izgalmat tartogató őrült meccs végén.

Haon.hu
Forrás: DEAC

Hiába kezdte kiválóan az újpesti vendégjátékát pénteken este a DEAC Erste Ligás jégkorongcsapata, szétlövésben alulmaradt, így egy ponttal gazdagodott.
Az egyetemisták számára vasárnap hazai pályán folytatódik a bajnokság, a DVTK érkezik a Debreceni Jégcsarnokba 18.30-tól – írta gárda honlapja, ahol a teljes beszámoló elolvasható.

Erste Liga – alapszakasz
UTE-DEAC 4-3 (0-2, 1-0, 2-1, 0-0) – szétlövés után
Gól: Dansereau, Golod, Burzan, illetve Krutov, Mozer, Culigin 

 

