DEAC jégkorong: Jól játszottak, de elmaradt a győzelem

– A DEAC elleni hétmeccses nyeretlenségi sorozatát szakította meg vasárnap este a Debreceni Jégcsarnokban a DVTK. Mihalik szerzett vezetést a hazaiaknak a 14. percben, azonban hamar érkezett a válasz, Doyle volt eredményes a másik oldalon. Nem sokkal később Krutov révén ismét a debrecenieknél volt az előny, ám Doyle újfent jelentkezett. A második harmadban Rétfalvi lőtte előnybe a vendégeket, hiába adódott több ziccer is Vaszjunyin Artyom alakulata előtt, nem tudták már bevenni Praták Dávid kapuját, a miskolciak 3-2-re nyerték meg a találkozót – írta a deac.hu.

Bukor Rajmund nyilatkozatát itt olvashatja.