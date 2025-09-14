szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+26
+14
Jégkorong

59 perce

Mindenki a jégcsarnokba: a DAB ellen kezd a DEAC vasárnap

A debreceniek fiatal támadója, Mihalik Gergő bízik a sikerben.

Mindenki a jégcsarnokba: a DAB ellen kezd a DEAC vasárnap

Megkezdi szereplését a DEAC az Erste Liga 2025/26-os kiírásában.

Forrás: DEAC-archív

Piros betűvel jelölt napra virradnak vasárnap a debreceni jégkorongrajongók,  hiszen ahogy arról szó esett a gárda szezonyitó sajtótájékoztatóján is, megkezdi szereplését a DEAC az Erste Liga 2025/26-os kiírásában. Első mérkőzésüket az alapszakaszban hazai pályán vívják Vaszjunyin Artyom tanítványai, a Dunaújvárosi Acélbikák csapata érkezik vasárnap 18.30-tól a Debreceni Jégcsarnokba.

– Az egész csapat nevében mondhatom, hogy nagyon vártuk már a szezonkezdést, két hosszú felkészülésen vagyunk túl, végre kezdődik az izgalmas rész, újra tétmeccseket játszhatunk, ráadásul a hazai szurkolóink előtt rajtolunk. Szeretnénk hozni legalább a tavalyi szintet, de azon leszünk, hogy azt is túlszárnyaljuk – tekintett előre a gárda honlapján Mihalik Gergő, a DEAC fiatal támadója. A teljes beszélgetés ide kattintva olvasható.

 

