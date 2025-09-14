Mindenki a jégcsarnokba: a DAB ellen kezd a DEAC vasárnap

Piros betűvel jelölt napra virradnak vasárnap a debreceni jégkorongrajongók, hiszen ahogy arról szó esett a gárda szezonyitó sajtótájékoztatóján is, megkezdi szereplését a DEAC az Erste Liga 2025/26-os kiírásában. Első mérkőzésüket az alapszakaszban hazai pályán vívják Vaszjunyin Artyom tanítványai, a Dunaújvárosi Acélbikák csapata érkezik vasárnap 18.30-tól a Debreceni Jégcsarnokba.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

– Az egész csapat nevében mondhatom, hogy nagyon vártuk már a szezonkezdést, két hosszú felkészülésen vagyunk túl, végre kezdődik az izgalmas rész, újra tétmeccseket játszhatunk, ráadásul a hazai szurkolóink előtt rajtolunk. Szeretnénk hozni legalább a tavalyi szintet, de azon leszünk, hogy azt is túlszárnyaljuk – tekintett előre a gárda honlapján Mihalik Gergő, a DEAC fiatal támadója. A teljes beszélgetés ide kattintva olvasható.