2 órája
Nagy meccset nyert a DEAC jégkorongcsapata
Idegenben, a Kangyal Balázs vezette Budapest Jégkorong Akadémia HC vendégeként vívta meg második mérkőzését a DEAC az Erste Liga 2025/26-os kiírásában. Az előző szezonban az OB I-es döntőt és a Magyar Kupa bronzmeccsét is behúzta a BJA HC a Debreceni Egyetem alakulata ellen, így volt mit törleszteni Vaszjunyin Artyom tanítványainak pénteken este.
A meccset a DEAC nyerte 5–2-re. A teljes tudósítást itt olvashatja.
5 órája
Megbosszulják, hogy nem kellettek a DVSC-nek? Ha összeállnának az „árulók", rettegnének a Lokinál!
