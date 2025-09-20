Nagy meccset nyert a DEAC jégkorongcsapata

Idegenben, a Kangyal Balázs vezette Budapest Jégkorong Akadémia HC vendégeként vívta meg második mérkőzését a DEAC az Erste Liga 2025/26-os kiírásában. Az előző szezonban az OB I-es döntőt és a Magyar Kupa bronzmeccsét is behúzta a BJA HC a Debreceni Egyetem alakulata ellen, így volt mit törleszteni Vaszjunyin Artyom tanítványainak pénteken este.

A meccset a DEAC nyerte 5–2-re. A teljes tudósítást itt olvashatja.