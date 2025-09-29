Vereséget szenvedett a DEAC jégkorongcsapata

A DVTK Jegesmedvék csapata látogatott vasárnap este a Debreceni Jégcsarnokba, ahol egy jó kis összecsapásra volt kilátás. Kapkodhatták a fejüket a szurkolók az első harmadban, hiszen mindkét oldalon villámgyors akciókat vezettek a hokisok. A 14. percben a hazaiak nagy örömére Mihalik Gergő szerezte meg a vezetést Szita Donát és Bukor Rajmund segédletével. Hamarosan már 1-1 állt az eredményjelzőn, átlövésből volt eredményes Colin Fredrick Doyle. Emberelőnybe került a DEAC, amit ki is tudott használni, Kirill Krutov nevéhez fűződött a találat, az assziszt Anton Senfeldé és Kreisz Brúnóé volt. A harmad végén Kirils Galoha kényszerű pihenőre vonult, élt is a lehetőséggel a Diósgyőr, ismét Doyle juttatta a kapuba a korongot – írta a deac.hu.

A teljes tudósítást itt olvashatja.