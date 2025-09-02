Kupagyőztesként térhettek haza a DEAC válogatott hokisai

A Rusty Kupával zárta múlt heti összetartását a magyar férfi U25-ös hokiválogatott, mely nem talált legyőzőre az Erste Liga-címvédő Gyergyói HK új csarnokának avatótornáján.

A Remete Ice Arenában rendezett kupán a mieink szombaton 6–2-re verték a házigazdát, majd másnap, a döntőben 3–1-re múlták felül a Hydro Fehérvár AV19 gárdáját. Válogatottunkat két DEAC-os is erősítette, Mihalik Gergő és Haranghy Bence is szerephez jutott mindkét összecsapáson – írja a klub honlapja, ahol az egész beszámoló elolvasható.