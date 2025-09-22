DEAC jégkorong: A helyzetkihasználáson múlott

Bár pontot nem szerzett és talán a 4-1-es vendég-győzelemből sem erre lehetne következtetni, mégis, feladta a leckét a DEAC jégkorongcsapata a címvédő Gyergyónak. Az első harmad 4-15-ös lövési mutatót és 2-0-s gyergyói előnyt hozott vasárnap este a Debreceni Jégcsarnokban. A következő etapban azonban már kiegyenlítettebb volt a játék, Mozer révén pedig kapaszkodott a DEAC. A záró játékrész első fele egyenlő erők küzdelmét hozta, ám a folytatásban gyors egymásutánban két újabb találattal jelentkeztek a székelyföldiek, akik ezzel el is döntötték az összecsapást – írta a deac.hu.

