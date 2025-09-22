szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

2 órája

DEAC jégkorong: A helyzetkihasználáson múlott

Címkék#jégkorongcsapat#DEAC#Debrecen#jégkorong

Haon.hu

Bár pontot nem szerzett és talán a 4-1-es vendég-győzelemből sem erre lehetne következtetni, mégis, feladta a leckét a DEAC jégkorongcsapata a címvédő Gyergyónak. Az első harmad 4-15-ös lövési mutatót és 2-0-s gyergyói előnyt hozott vasárnap este a Debreceni Jégcsarnokban. A következő etapban azonban már kiegyenlítettebb volt a játék, Mozer révén pedig kapaszkodott a DEAC. A záró játékrész első fele egyenlő erők küzdelmét hozta, ám a folytatásban gyors egymásutánban két újabb találattal jelentkeztek a székelyföldiek, akik ezzel el is döntötték az összecsapást – írta a deac.hu. 

A teljes cikket itt olvashatja. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu