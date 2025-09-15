Jégkorong
Végletekig kiélezett volt a DEAC bajnoki nyitánya
Hiába fordított a DEAC a harmadik játékrészben kétgólos hátrányból, a DAB a vasárnapi idénynyitón hosszabbítás után elvitt két pontot Debrecenből. A mérkőzés tudósítása itt olvasható.
Erste Liga alapszakasz
DEAC-Dunaújvárosi Acélbikák 4-5 (1-3, 0-0, 3-1, 0-1) h.u.
Gól: Culigin, Mozer, Szita, Krutov, illetve Pinczés, Lawson, Iarulin (2), Zorin
