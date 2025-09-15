szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

16°
+23
+15
Jégkorong

42 perce

Végletekig kiélezett volt a DEAC bajnoki nyitánya

Címkék#Debrecen#DEAC#jégkorong

Haon.hu

Hiába fordított a DEAC a harmadik játékrészben kétgólos hátrányból, a DAB a vasárnapi idénynyitón hosszabbítás után elvitt két pontot Debrecenből. A mérkőzés tudósítása itt olvasható.

Erste Liga alapszakasz
DEAC-Dunaújvárosi Acélbikák 4-5 (1-3, 0-0, 3-1, 0-1) h.u.
Gól: Culigin, Mozer, Szita, Krutov, illetve Pinczés, Lawson, Iarulin (2), Zorin


 

