Rangadóval folytatja a DEAC jégkorongcsapata

Ismét hazai környezetben bizonyíthat a DEAC jégkorongcsapata, mely vasárnap 18.30-tól a Gyergyói Hoki Klub gárdáját látja vendégül. Az erdélyiek szezonja meseszerűen indult az Erste Ligában: a nyitányon 6-1-re verték a BJA HC-t, majd 9-3-ra iskolázták le az Újpestet, legutóbb pedig a FEHA19 ellen arattak újfent magabiztos, 6-1-es diadalt. A címvédőnél nem volt nagy játékosmozgás a nyáron, sikerült egyben tartaniuk a tavalyi sikercsapatot. Mint ismert, a debreceniek első meccsüket hosszabbításban bukták el 5-4-re a DAB ellenében, tegnap viszont csodás játékkal, hátrányból fordítva tudtak nyerni 5-2-re a Budapest Jégkorong Akadémia HC vendégeként – írta a deac.hu.