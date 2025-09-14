A kapusgond ellenére is kiütötte ellenfelét a DEAC

Nyilván volt bennünk egy kis izgalom, tekintve, hogy mezőnyjátékos állt a kapuban, de kevés helyzetet engedtünk a hazaiaknak, továbbá amikor kellett, Hardon Rita védett. A biztos előny tudatában sűrűn cseréltem a sorokat, mindenki lehetőséget kapott, a fiatal Sárosi Dóra teljesítményét külön kiemelném. Hiányérzetem egyedül a második félidei helyzetkihasználás miatt lehet, de tekintve, hogy több játékosunk is hiányzott, elégedett vagyok az eredménnyel