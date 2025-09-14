szeptember 14., vasárnap

Futsal

2 órája

A kapusgond ellenére is kiütötte ellenfelét a DEAC

Haon.hu

A Debreceni Egyetem alakulata már az első félidőben hét gólt szerzett, ezzel pedig lerendezte az Újpest elleni összecsapást. 

Nyilván volt bennünk egy kis izgalom, tekintve, hogy mezőnyjátékos állt a kapuban, de kevés helyzetet engedtünk a hazaiaknak, továbbá amikor kellett, Hardon Rita védett. A biztos előny tudatában sűrűn cseréltem a sorokat, mindenki lehetőséget kapott, a fiatal Sárosi Dóra teljesítményét külön kiemelném. Hiányérzetem egyedül a második félidei helyzetkihasználás miatt lehet, de tekintve, hogy több játékosunk is hiányzott, elégedett vagyok az eredménnyel

– összegzett a DEAC vezetőedzője, Quirikó Vivien.

A két kör után hat ponttal rendelkező DEAC jövő szombaton a Csepelt fogadja a DESOK-ban.


 

