2 órája
A kapusgond ellenére is kiütötte ellenfelét a DEAC
A Debreceni Egyetem alakulata már az első félidőben hét gólt szerzett, ezzel pedig lerendezte az Újpest elleni összecsapást.
Nyilván volt bennünk egy kis izgalom, tekintve, hogy mezőnyjátékos állt a kapuban, de kevés helyzetet engedtünk a hazaiaknak, továbbá amikor kellett, Hardon Rita védett. A biztos előny tudatában sűrűn cseréltem a sorokat, mindenki lehetőséget kapott, a fiatal Sárosi Dóra teljesítményét külön kiemelném. Hiányérzetem egyedül a második félidei helyzetkihasználás miatt lehet, de tekintve, hogy több játékosunk is hiányzott, elégedett vagyok az eredménnyel
– összegzett a DEAC vezetőedzője, Quirikó Vivien.
A két kör után hat ponttal rendelkező DEAC jövő szombaton a Csepelt fogadja a DESOK-ban.
Davis-kupa, Debrecen: Piros Zsombor volt a hős, de szétfoszlottak a magyar álmok...