Futsal

2 órája

Egy pontot szerzett a DEAC Szombathelyen

A Debreceni Egyetem alakulata nem bírt a szezont elég harmatosan kezdő Haladással.

Egy pontot szerzett a DEAC Szombathelyen

Hosszú utat kellett megtennie a DEAC férfi futsalcsapatának Szombathelyig

Forrás: DEAC-archív

Hosszú utat kellett megtennie a DEAC férfi futsalcsapatának, hiszen hétfőn Szombathelyen játszott NB I.-es bajnokit – írja a klub honlapja, ahol a teljes beszámoló elolvasható.

NB I 5. forduló
Haladás VSE-DEAC 1-1 (0-0)
Haladás Sportcsarnok, vezette: Wittner József, asszisztensek: Góbi Soma Gábor, Karsai Roland.
Gólszerzők: Kárász (31.), Szabó S. (32.)
A DEAC összeállítása: Vincze – Faragó L., Tóth A., Győri, Szabó Á. Cserék: Soczó, Szabó S., Balázsi, Erdei K., Krajnyák, Lévai, Erdei Sz., Karacs Deli, Urr. Vezetőedző: Tihanyi Csaba.

A DEAC pénteken 18.30-tól az élvonal hatodik fordulójában az újonc H.O.P.E. Futsalt fogadja a DESOK-ban.

 

