Egy pontot szerzett a DEAC Szombathelyen

Hosszú utat kellett megtennie a DEAC férfi futsalcsapatának, hiszen hétfőn Szombathelyen játszott NB I.-es bajnokit – írja a klub honlapja, ahol a teljes beszámoló elolvasható.

NB I 5. forduló

Haladás VSE-DEAC 1-1 (0-0)

Haladás Sportcsarnok, vezette: Wittner József, asszisztensek: Góbi Soma Gábor, Karsai Roland.

Gólszerzők: Kárász (31.), Szabó S. (32.)

A DEAC összeállítása: Vincze – Faragó L., Tóth A., Győri, Szabó Á. Cserék: Soczó, Szabó S., Balázsi, Erdei K., Krajnyák, Lévai, Erdei Sz., Karacs Deli, Urr. Vezetőedző: Tihanyi Csaba.

A DEAC pénteken 18.30-tól az élvonal hatodik fordulójában az újonc H.O.P.E. Futsalt fogadja a DESOK-ban.