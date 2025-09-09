Futsal
2 órája
Egy pontot szerzett a DEAC Szombathelyen
A Debreceni Egyetem alakulata nem bírt a szezont elég harmatosan kezdő Haladással.
Hosszú utat kellett megtennie a DEAC férfi futsalcsapatának Szombathelyig
Hosszú utat kellett megtennie a DEAC férfi futsalcsapatának, hiszen hétfőn Szombathelyen játszott NB I.-es bajnokit – írja a klub honlapja, ahol a teljes beszámoló elolvasható.
|NB I 5. forduló
Haladás VSE-DEAC 1-1 (0-0)
Haladás Sportcsarnok, vezette: Wittner József, asszisztensek: Góbi Soma Gábor, Karsai Roland.
Gólszerzők: Kárász (31.), Szabó S. (32.)
A DEAC összeállítása: Vincze – Faragó L., Tóth A., Győri, Szabó Á. Cserék: Soczó, Szabó S., Balázsi, Erdei K., Krajnyák, Lévai, Erdei Sz., Karacs Deli, Urr. Vezetőedző: Tihanyi Csaba.
A DEAC pénteken 18.30-tól az élvonal hatodik fordulójában az újonc H.O.P.E. Futsalt fogadja a DESOK-ban.
3 órája
A nagyképű Donnarumma, az ügyintéző Buffon és a kedélyes Tonali – ilyenek voltak a szurkolókkal a világsztárok Debrecenben!
